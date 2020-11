Brasil autoriza reanudación de ensayo de Sinovac tras dos días

(Bloomberg) -- Brasil revocó su decisión de suspender los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla Sinovac Biotech Ltd. en medio de críticas que apuntaban a que la decisión fue politizada.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) autorizó la reanudación del estudio menos de 48 horas después de haber suspendido las pruebas, que se están realizando en el estado de São Paulo.

En un comunicado publicado el miércoles en su sitio web, Anvisa indicó que inicialmente recibió “datos precarios” sobre un evento “grave”, lo que la llevó a suspender el estudio el lunes por la noche. La agencia agregó que revirtió su fallo anterior luego de acceder a nueva información y señaló que seguirá monitoreando el caso.

El martes, el Instituto Butantan de São Paulo, que se asoció con Sinovac para producir la vacuna localmente, criticó la suspensión, diciendo que no se le advirtió sobre la medida y que la muerte reportada de un voluntario no tenía relación con la vacuna.

