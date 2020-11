Blas Cantó envía un mensaje de fuerza a su abuela

MADRID, 11 (CHANCE)



Son muchas las personas que están pasando por momentos complicados al ver que seres queridos están pasando por el Covid, y aunque el cantante no ha sido tan explícito, Blas Cantó ha querido mandar un mensaje a su abuela por redes sociales para mandarle toda su fuerza y energía en estos momentos.



Blas ha colgado una tierna imagen en sus redes sociales de su abuela bañándose en una piscina con un churro para nada con una media sonrisa que refleja el momento tan fascinante que vivía. El cantante le ha enviado este mensaje que deja entrever que no se encuentra en su mejor momento y puede que este padeciendo una enfermedad: "Venga, que volviste a nadar este verano después de 20 años. Que nos quedan muchas cosas por hacer. Vamos, campeona".



De esta manera, el artista ha dejado muy preocupados a sus seguidores que enseguida han empezado a comentarle la publicación y le han mandado todo el ánimo a Blas y a su abuela, que como bien decimos, parece que no está pasando por su mejor momento.



El cantante ha estado en lo más alto porque su profesionalidad encima de los escenarios y en la música le hicieron ser representante de España en Eurovisión este 2020, pero debido a la pandemia del Covid, Blas Cantó se quedó en casa. Ahora, esperemos que para el año que viene haya mejorado la situación y pueda cumplir este sueño.





Te Recomendamos