AMP.- Líbano/Israel.-Israel y Líbano inician una nueva ronda de contactos para intentar pactar su frontera marítima

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las delegaciones de Israel y Líbano han iniciado este miércoles una nueva ronda de contactos en sus conversaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo sobre su frontera marítima, un proceso mediado por Estados Unidos y que se celebra bajo los auspicios de Naciones Unidas.



La cuarta ronda de contactos ha arrancado en la sede de la ONU en la ciudad libanesa de Naqura, situada cerca de la Línea Azul, sin que por el momento hayan trascendido detalles acerca de los mismos, según ha informado la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.



Fuentes cercanas a la postura libanesa en los contactos citadas por el diario 'The Daily Star' han desvelado que Beirut podría presentar dos nuevas líneas fronterizas en las negociaciones, tras la publicación en medios israelíes de un mapa en el que la demarcación entraría en lo que Líbano considera sus aguas territoriales.



El Departamento de Estado estadounidense y la oficina del coordinador especial de la ONU para Líbano (UNSCOL), Jan Kubis, han indicado en un comunicado conjunto que las reuniones han estado marcadas por unas "conversaciones constructivas".



"Mantenemos la esperanza de que estas negociaciones lleven a una resolución largamente esperada. Las partes se han comprometido a continuar las negociaciones a principios de diciembre", han desvelado, sin facilitar una fecha concreta. Fuentes citadas por la cadena de televisión libanesa LBCI han indicado que el encuentro tendrá lugar el 2 de diciembre.



Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.



La reunión tiene lugar además un día después de que el Ejército de Israel asegurara haber derribado un dron del partido-milicia chií libanés Hezbolá que irrumpió en su espacio aéreo a través de la Línea Azul.



El bloque parlamentario de Hezbolá, Lealtad a la Resistencia, recalcó el 8 de octubre que las negociaciones con Israel "no están conectadas" con la posibilidad de un acuerdo de paz con "el enemigo sionista que usurpa Palestina".



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.

