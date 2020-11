AMP.- A.Saudí.- Heridas dos personas en un ataque con granada en el cementerio no musulmán de Yeda, en Arabia Saudí

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Al menos dos personas han resultado heridas este miércoles a causa de un ataque con granada perpetrado en un cementerio de la ciudad saudí de Yeda (oeste) durante un acto en conmemoración del armisticio de 1918, que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el frente occidental.



El portavoz de las autoridades de la región de La Meca, Sultán al Dosari, ha indicado que los heridos son un empleado del consulado de Grecia y un agente de seguridad saudí. Asimismo, ha dicho que las fuerzas de seguridad han hecho frente al "cobarde ataque" y ha resaltado que ha sido abierta una investigación en torno al suceso.



Asimismo, fuentes de seguridad citadas por este medio han recalcado que la situación está bajo control y que se ha establecido un perímetro en torno al lugar tras el ataque, cuya autoría no ha sido reclamada por el momento, según ha informado el diario 'Saudi Gazette'.



Las embajadas de Francia, Grecia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos han condenado "firmemente" el "cobarde ataque" y han manifestado que "estos ataques contra personas inocentes son vergonzosos y absolutamente injustificados".



"Deseamos a los heridos una pronta recuperación y damos las gracias a los sanitarios saudíes que atendieron a los que estaban en el lugar", han indicado en un comunicado conjunto. "Damos nuestro apoyo a las autoridades saudíes mientras investigan este ataque y abren procesos contra los responsables", han remachado.



Previamente, fuentes de seguridad citadas por el diario francés 'Le Figaro' habían indicado que la granada ha sido lanzada por encima de un muro durante el acto en el cementerio no musulmán de la ciudad.



Estas fuentes detallaron que los cónsules generales de Francia, Italia y Reino Unido figuraban entre los presentes, además de los agregados de Defensa de Francia y Reino Unido. Por último, han apuntado que el supuesto atacante habría sido detenido, pero las autoridades saudíes no se han pronunciado por el momento sobre este extremo.



El suceso ha tenido lugar alrededor de dos semanas después de que fuera apuñalado el 29 de octubre un guardia de seguridad apostado en el consulado en Yeda, el mismo día en el que tres personas fueron asesinadas en un atentado en una iglesia en la ciudad francesa de Niza.



Arabia Saudí es uno de los países que ha criticado a Francia por la reciente difusión de caricaturas de Mahoma y las críticas del presidente francés, Emmanuel Macron, contra el "separatismo islamista". Autoridades de varios países de mayoría musulmana se han sumado a esta ola de descontento.

