Alemania.- Alemania no tiene "evidencias fiables" de que el rey de Tailandia cometiera ilegalidades durante su estancia

BERLÍN, 11 (DPA/EP)



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania ha manifestado este martes de que no dispone de "evidencias fiables" de que el rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, haya cometido irregularidades durante el tiempo que ha estado residiendo en el país, después de las preguntas lanzadas por varios diputados del Parlamento.



El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel Berger, ha respondido por carta alegando que Tailandia ha explicado que las estancias del rey en Alemania "son de carácter privado" y, añade, el Gobierno alemán "no tiene pruebas fiables del comportamiento ilegal" del monarca.



Asimismo, Berger ha añadido que las autoridades alemanas confían en que el monarca tailandés "no contravenga el sistema legal alemán, el Derecho internacional o los Derechos Humanos garantizados internacionalmente".



Vajiralongkorn, quien se encuentra actualmente en Tailandia, ha estado residiendo en Alemania, donde posee una villa en los Alpes bávaros, desde el pasado mes de abril, aunque se le ha visto también en un lujoso hotel situado en la estación de esquí de la ciudad de Garmisch-Partenkirchen, pese a las restricciones impuestas por la pandemia.



La diputada de Los Verdes Margarete Bause ha rechazado las explicaciones del Gobierno de la canciller, Angela Merkel, a las que ha calificado de "inverosímiles" y ha exigido "una aclaración" acerca de las órdenes que el rey habría estado dando órdenes desde suelo alemán durante las multitudinarias manifestaciones contra la monarquía y el resto de autoridades tailandesas que se están celebrando durante los últimos meses en Bangkok.



"La pregunta de qué está haciendo el Gobierno alemán para contrarrestar este comportamiento ilegal sigue sin respuesta. Dadas las acciones cada vez más duras tomadas contra la oposición tailandesa, exijo una aclaración sobre las órdenes gubernamentales que el rey ha dado desde suelo alemán", ha demandado la diputada.



Como parte de las recientes protestas en Tailandia, manifestantes marcharon el mes pasado hacia la Embajada de Alemania en Bangkok para hacer entrega de una carta en la que se solicitaba al Gobierno de Berlín una investigación acerca de los viajes del monarca y su posible intervención en los asuntos del país asiático desde suelo alemán, así como las acusaciones de responsabilidad en los casos de torturas y desapariciones forzadas de opositores políticos que pesan sobre él.



Hace un mes, el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, aseguró ante el Bundestag que la Cancillería alemana no permitiría que los asuntos relativos a la política tailandesa se decidieran en suelo alemán.



"Por supuesto que también vigilo las actividades del rey tailandés en Alemania y si hay cosas que percibimos como ilegales, habrá consecuencias inmediatas", dijo Maas.



Vajiralongkor heredó el trono después de la muerte en 2016 de su padre Bhumibol Adulyadej, monarca que logró una amplia aceptación social, tras lograr impulsar el desarrollo económico y la armonía social en un país golpeado por ciclos de desórdenes políticos y numerosos golpes de estado.



El papel de la monarquía en la política tailandesa es un tema tabú en el país, si bien el asunto ha suscitado recientemente manifestaciones y marchas contra el Gobierno del primer ministro, Prayuth Chan Ocha, a quien le exigen su dimisión, reformas en la Constitución, y una apertura democrática de las instituciones políticas.



Prayuth, que llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2014 y lideró la junta militar durante cinco años, fue refrendando posteriormente en su cargo en las elecciones parlamentarias de 2019.



Sin embargo, la actual Constitución fue introducida por la junta militar, así como la ley electoral, lo que favoreció la vuelta al poder del general retirado en los últimos comicios celebrados en Tailandia.