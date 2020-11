Alba Carrillo desvela cómo es el hijo de Fonsi Nieto y Marta Castro, al que ya conoce

27/06/2020 Alba Carrillo ya conoce a Hugo, el hijo de su ex, Fonsi Nieto EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



El pasado 29 de octubre Fonsi Nieto y Marta Castro se convirtieron en padres de su primer hijo en común, Hugo. La pareja, muy celosa de su intimidad, decidió no desvelar la noticia hasta una semana después del nacimiento del pequeño, por lo que todavía no hemos podido ver ni al bebé ni a sus felices papás.



Sin embargo, Alba Carrillo, expareja de Fonsi y madre de su primer hijo, Lucas - de nueve años - nos confiesa que ya conoce a Hugo, nos desvela cómo es el pequeñín y nos cuenta cómo lleva Lucas el hecho de haberse convertido en hermano mayor.



- CHANCE: Hola, Alba. ¿Qué tal estás? Sólo te queríamos preguntar cómo ve a Hugo tu hijo, el pequeño Lucas.



- ALBA: Muy bien, claro.



- CH: ¿Está muy contento? Has comentado en redes que es un hermano mayor muy orgulloso.



- ALBA: Sí, la verdad es que sí. Está muy contento y yo muy contenta también de que él esté contento y de que sus papás, y el niño, estén bien.



- CH: La relación ahora con Fonsi es bastante buena. Me imagino que eso estará bien para ti y para el niño.



- ALBA: Claro, todo lo que sea estabilidad familiar es bueno para todos así que bien.



- CH: ¿Tienes pensado ir a visitar al niño?



- ALBA: Ya le conozco.



- CH: ¿Ah, sí? ¿Y qué tal?



- ALBA: Muy bien, precioso. Se parece a su hermano.