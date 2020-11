Acciones en máximo de 10 semanas con repunte en tecnológicas

(Bloomberg) -- Las acciones subieron a medida que gigantes tecnológicos se recuperaron en un giro hacia las operaciones seguras que han impulsado las ganancias de este año en medio de especulaciones de que la recuperación económica será lenta por el resurgimiento del virus.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 subió 0,8% a las 4 p.m., hora Nueva York.

El índice Stoxx Europe 600 ganó 1,1%.

El índice MSCI Asia Pacífico ganó 0,6%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot ganó 0,2%.

El euro se depreció 0,4% a US$1,1771.

El yen japonés se depreció 0,1% a 105,44 por dólar.

Bonos

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años bajó dos puntos básicos a -0,51%.

El rendimiento de los bonos de Gran Bretaña a 10 años subió un punto básico a 0,413%.

Productos básicos

El índice Bloomberg Commodity subió 0,1%.

El crudo West Texas Intermediate subió 0,1% a US$41,41 por barril.

El oro se debilitó 0,7% a US$1.863,29 la onza.

