VÍDEO: Biden cree que el rechazo de Trump a reconocer su derrota electoral es "una vergüenza"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado este martes que el rechazo del actual mandatario, Donald Trump, a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales es "francamente, una vergüenza".



Sin embargo, Biden ha indicado que, al final, la transición de poder se terminará produciendo y que el rechazo de Trump a reconocer la victoria del demócrata no va a afectar a sus planes a este respecto.



"Lo primero de todo, nosotros ya hemos empezado nuestra transición", ha dicho en una rueda de prensa, mostrando su "esperanza" de que el pueblo estadounidense "sabrá y entenderá que ha habido una transición".



Asimismo, se ha mostrado confiado en que los republicanos reconocerán su victoria en las elecciones, proyectada el sábado por la gran mayoría de los medios estadounidenses.



En este sentido, Biden ha indicado que "no cree que haya necesidad" emprender las acciones judiciales que ha anunciado Trump después de los comicios y que no hay "evidencias" sobre el "fraude" electoral denunciado por el mandatario, que "será presidente hasta el 20 de enero".



A su juicio, los miembros y cargos del Partido Republicano que se niegan a aceptar su victoria en las elecciones están "intimidados" por Trump.



Biden ha comparecido para valorar el comienzo del caso contra la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, popularmente conocida como Obamacare, cuyos alegatos se han presentado este martes ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.



Según el presidente electo, el caso, que podría desmantelar la legislación, "es el último intento de las ideologías de extrema derecha" para tumbarla. Biden ha señalado que el sistema sanitario "no tiene que ser un asunto bipartidista", sino que es "un asunto humano".



"El cuidado sanitario es un asunto que ha dividido a los estadounidenses en el pasado, pero la verdad es que los estadounidenses están más unidos que divididos en este asunto hoy en día", ha dicho, destacando que "afecta a cada familia estadounidense", según ha informado la cadena de televisión CNN.



