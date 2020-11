Un Brasil sin Neymar y una Argentina con Di María quieren seguir al mando

En la imagen, el futbolista argentino Ángel Di María. EFE/Nicolás Aguilera/Archivo

Bogotá, 10 nov (EFE).- Con la confianza de cabalgar con paso perfecto, Brasil y Argentina, las únicas selecciones que han ganado sus dos partidos en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar, buscarán en la tercera jornada seguir invictas y alejarse aún más de sus perseguidores.

La Canarinha y la Albiceleste están al mando de la clasificación con 6 puntos de 6 posibles. Colombia y Paraguay marchan con los mismos 4 puntos, uno menos que los cosechados por Ecuador y Uruguay. Con uno les siguen Chile y Perú, pero peor es el panorama para Venezuela y Bolivia, que nada tienen.

A continuación, las novedades de las 10 selecciones para la tercera jornada, que se jugará el 12 y 13 de noviembre. La cuarta fecha se disputará el día 17.

1. UNA URGIDA BOLIVIA RECIBE A ECUADOR

Bolivia está urgida de empezar a sumar tras caer por 5-0 con Brasil y como local por 1-2 ante Argentina, resultados que la tienen en el sótano de la clasificación.

El venezolano César Farías, seleccionador de la Verde, citó a siete 'extranjeros' para afrontar los compromisos ante Ecuador en La Paz y contra Paraguay en Asunción.

Algunos de ellos son el volante Alejandro Chumacero, del Puebla mexicano; los delanteros Marcelo Martins Moreno, del Cruzeiro; Henry Vaca, del Atlético Goianiense, y Jaúme Cuéllar, del Spal italiano.

Ecuador, con el argentino Gustavo Alfaro en el banquillo, es quinta con 3 puntos y necesita sumar en La Paz para esperar con más tranquilidad a Colombia, el 17 en Quito.

Alfaro ratificó la base del equipo con el que arrancó las eliminatorias. Y quedaron afuera por lesiones el defensa Franklin Guerra, de Liga de Quito, y el volante Christian Noboa, del Sochi ruso.

Ecuador debutó en octubre con una derrota por 1-0 ante Argentina y cinco días después goleó por 4-2 a Uruguay.

2. DI MARÍA REFUERZA A ARGENTINA CONTRA PARAGUAY

El retorno de Ángel di María a la selección Argentina para medirse con Paraguay en La Bombonera y Perú en Lima es la principal novedad del equipo de Lionel Scaloni.

La Albiceleste, que encabeza Lionel Messi, contará además con el defensa del Gremio Walter Kanemann, recuperado de covid-19, y con el portero Agustín Marchesín, quien superó una lesión.

Paulo Dybala, del Juventus, y Marcos Acuña, del Sevilla, salieron de la convocatoria por sendas lesiones y Scaloni citó a Lisandro Martínez, del Ajax.

En veremos está la presencia de Joaquín Correa (Lazio) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) ya que las autoridades sanitarias de las regiones italianas de Toscana y Lazio les han impedido viajar por la pandemia del coronavirus.

En la Albirroja, cuarta con 4 enteros, el goleador del Libertad Sebastián Ferreira recibió el respaldo del seleccionador Eduardo Berizzo para los choques con Argentina y Bolivia.

También estarán el defensa de Cerro Porteño Santiago Arzamendia, baja por covid-19 contra Perú y Venezuela, y el arquero de Olimpia Alfredo Aguilar.

3. COLOMBIA SIN FALCAO ANTE LA URUGUAY DE CAVANI QUE VUELVE

El entrenador portugués Carlos Queiroz tendrá para los partidos de Colombia ante Uruguay y Ecuador al portero del Nápoles David Ospina, al mediocentro del Oporto Matheus Uribe y al delantero del mismo conjunto portugués Luis Díaz, ausentes en las primeras fechas porque sus equipos estaban en aislamiento por la covid-19.

Otras novedades en el listado de Queiroz son la presencia del creativo del Boca Juniors Edwin Cardona, la ausencia por lesión del goleador Radamel Falcao, autor del 2-2 en la segunda jornada frente a Chile.

No obstante, Queiroz cuenta con los delanteros del Atalanta Duván Zapata y Luis Muriel, así como con Alfredo Morelos (Rangers) y Luis Suárez (Granada), de 22 años, para suplir la ausencia del 'Tigre'.

Otras novedades son los laterales Luis Orejuela, del Gremio, y Daniel Muñoz, del Genk belga, que reemplazan a los lesionados Stefan Medina, del Monterrey, y Santiago Arias, del Bayer Leverkusen.

Uruguay, por su parte, recuperó para enfrentar a Colombia y Brasil al delantero del Manchester United Edinson Cavani y al defensa del Atlético de Madrid José María Giménez.

Cavani llega inspirado, pues marcó gol en el triunfo de su equipo 3-1 ante el Everton. Y Giménez superó la covid-19.

No obstante, las malas noticias para el entrenador Oscar Washington Tabárez tienen que ver con las ausencias por lesión del mediapunta del Real Madrid Federico Valverde, del central del Sporting Lisboa Sebastián Coates, del delantero del Valencia Maxi Gómez y del portero del Libertad Martín Silva.

La Celeste convocó de urgencia este lunes a tres jugadores más que militan en clubes de la Liga local: el defensor Alexis Rolín, el portero Yonatan Irrazábal y el centrocampista Gabriel Neves.

El equipo de Tabárez solo ha podido ganar una vez a Colombia en sus últimas cinco visitas por eliminatorias, igualó otra y perdió tres.

4. CHILE-PERÚ, DUELO DE NECESITADOS

El colombiano Reinaldo Rueda, seleccionador de la Roja que es séptima con un punto, llamó al lateral de la Universidad de Chile Jean Beausejour y al portero del Real Betis Claudio Bravo para encarar los juegos ante Perú y Venezuela.

Beausejour, ausente en la Roja desde que anunció su renuncia tras la Copa América 2019, fue convencido por Rueda para volver, mientras Bravo ya se encuentra recuperado de una lesión.

Rueda también citó al defensor del Mónaco Guillermo Maripán y al volante del Fiorentina Erick Pulgar, quien se recuperó del covid-19.

No obstante, Pulgaf, uno de los pilares del esquema de Rueda, no fue autorizado por su club para viajar a Chile.

Dos caras nuevas son las del volante del Curicó Pablo Parra y el delantero del Aalesunds noruego Niklas Castro. Retornan los atacantes Felipe Mora, del Portland, y Diego Rubio, del Colorado.

Perú, dirigida por Ricardo Gareca y octava con un entero, citó al delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, de 30 años que juega en el Benevento italiano, y al central suizo-peruano Jean Pierre Rhyner, de 24 años, del Cartagena de la segunda división española.

No están Jefferson Farfán, quien será operado, y tampoco al portero Carlos Cáceda ni el defensa Carlos Zambrano, pendientes de ser sancionados tras haber sido expulsados en el partido que Perú perdió por 2-4 ante Brasil el 13 de octubre.

5. BRASIL, SIN NEYMAR NI COUTINHO ANTE VENEZUELA

Brasil afrontará la doble jornada contra Venezuela el día 13 en Sao Paulo y frente a Uruguay el 17 en Montevideo con varias bajas.

Neymar, quien estará por fuera, al menos ante la Vinotinto, por una lesión de aductor. Y Philippe Coutinho salió de la lisa de Tite debido a que no se recuperó de una molestia en el muslo izquierdo que lo minó en el partido que su Barcelona perdió ante el Real Madrid.

Neymar, quien marcó tres goles en la victoria por 2-4 sobre Perú en la segunda jornada, permaneció en el grupo de convocados luego de que la selección pactara con el PSG que no pondrá en riesgo su salud y, por el contrario, podría continuar en Brasil su recuperación.

El médico de la Canarinha, Rodrigo Lasmar, confía en que Neymar esté disponible frente a Uruguay. No obstante, Tite llamó al delantero Pedro, del Flamengo, en caso de que no pueda recuperarse.

Tite también perdió a Casemiro, del Real Madrid, quien es positivo por covid-19 y en su lugar llamó a Bruno Guimaraes, del Lyon. Fabinho es otro lesionado y por el estará Allan, del Everton.

Tite citó a los centrales Felipe, del Atlético de Madrid, y Diego Carlos, del Sevilla, por Rodrigo Caio, del Flamengo y lesionado en el gemelo derecho, y Éder Militao, del Real Madrid, positivo por covid-19.

En Venezuela reaparecerá su goleador Salomón Rondón, con 30 tantos en 80 partidos, para la doble fecha ante Brasil y Chile.

El portugués José Peseiro, seleccionador de la Vinotinto, excluyó de la lista al portero José David Contreras y al volante Christian Larotonda, positivos por covid-19.

= Programación de la tercera jornada:

12.11 Bolivia - Ecuador

12.11 Argentina - Paraguay

13.11 Colombia - Uruguay

13.11 Chile - Perú

13.11 Brasil - Venezuela.

Claudia Aguilar Ramírez