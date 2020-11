UE.-Macron y Merkel piden reforzar la frontera UE, endurecer el asilo y revisar Schengen para hacer frente al terrorismo

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



Varios líderes de la Unión Europea, entre ellos el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, han apelado este martes a la necesidad de una respuesta "rápida y coordinada" de la UE frente a la amenaza terrorista, en unos esfuerzos que han defendido que deben centrarse en reforzar la frontera exterior, endurecer las condiciones para el asilo y revisar las reglas del espacio sin fronteras Schengen.



"Un fallo en la seguridad de un Estado miembro es un fallo en toda la Unión Europea", ha advertido Macron antes de considerar "urgente" que el bloque refuerce su estrategia antiterrorista, siendo más activos a la hora de combatir la propaganda y los discursos del odio en las redes sociales pero también revisando las normas de Schengen y la gestión migratoria.



El mandatario galo se ha expresado así tras recibir en París al canciller austriaco, Sebastian Kurz, y de participar ambos en una videoconferencia con Merkel, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen.



Esta cumbre en formato reducido se programó tras los recientes atentados en varias ciudades galas y en Viena, con el objetivo de explorar la respuesta europea y de avanzar en la declaración sobre terrorismo que los Veintisiete discutirán primero a nivel de ministros este viernes y la semana próxima, en una reunión telemática de los jefes de Estado y de Gobierno prevista inicialmente para hablar de la gestión del coronavirus.



En la rueda de prensa posterior a la videoconferencia de este martes, Merkel también ha considerado que la idea de revisar Schengen es una iniciativa "que va en la buena dirección", aunque ha apuntado que los esfuerzos deben centrarse primero en la frontera exterior.



La canciller también ha querido dejar claro que la reacción de las capitales no responde a una "batalla contra el islam", sino a la necesidad de proteger un modelo de sociedad democrática, y ha retomado la antigua idea de crear un instituto para la formación de imanes en Europa, un proyecto que se planteó en el pasado y que esta semana ha recuperado Michel.



Macron ha asegurado también que las medidas que quieren impulsar para fortalecer la lucha antiterrorista en la UE no pretende "confundir" el problema del terrorismo con la migración clandestina, pero ha pedido "observar con lucidez" posibles vínculos y ha denunciado el "desvío" en las condiciones para conceder asilo a quienes buscan refugio en la UE porque, asegura, se conceden "miles" de permisos a demandantes de asilo que no proceden de países en conflicto y ello es aprovechado por "mafias".



"No es un conflicto entre cristianos e islam, ni de europeos contra migrantes. Es una lucha de la civilización contra la barbarie", ha continuado en la misma línea el primer ministro holandés, quien ha advertido que los lugares de culto no pueden convertirse en altavoces "donde se propaga el odio" y ha pedido actuar contra quien pretende influir desde el extranjero con inversiones opacas en la UE.



Macron, por su parte, ha asegurado que cree firmemente en el derecho de los europeos a la libre circulación pero ha asegurado que "esta libertad solo es sostenible si protegemos nuestras fronteras comunes" y ha vinculado de nuevo el refuerzo de la seguridad en la UE a la reforma de la política de asilo.



Por su parte, Von der Leyen ha recordado que sus servicios preparan una revisión de Schengen que prevé presentar en mayo del próximo año, aunque ya este mes de diciembre Bruselas presentará varias iniciativas que irán desde un plan para mejorar la integración e inclusión de los refugiados hasta una agenda europea contra el terrorismo.

Te Recomendamos