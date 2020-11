UE.- Fundación Ecología y Desarrollo pide a la UE regular la actividad de empresas que contribuyen a la migración

28/10/2020 Olas superiores a 8 metros en Playas de Riazor y Orzán, en A Coruña, Galicia (España), a 28 de octubre de 2020. La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado una alerta roja por temporal costero en el caso del noroeste del litoral coruñés y de la zona de la Costa da Morte. El ciclón tropical Epsilón está afectando a la costa gallega como una potente borrasca que hoy ha dejado olas por encima de los 8 metros. POLITICA M. Dylan - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) pide a la Unión Europea que integre las migraciones climáticas en sus políticas y que regule la actividad de las grandes empresas que contribuyen a la emergencia climática, en su informe anual titulado 'El papel del sector privado europeo ante las migraciones climáticas. Una propuesta de debida diligencia'.



"Es imprescindible trabajar por que las políticas climáticas no contribuyan a la expulsión de las poblaciones", subraya el estudio, presentado este martes 10 de noviembre en Madrid.



Además, sugiere que la nueva normativa haga referencia a la justicia global y climática, así como a las relaciones desiguales en el contexto de la globalización y a la responsabilidad del Norte global y, en concreto, de la UE y sus empresas.



Asimismo, propone la inclusión de una referencia explícita a las emisiones de gases de efecto invernadero de las que también son responsables las empresas de la UE.



En el acto, celebrado en Madrid de manera presencial y emitido en directo vía YouTube, la directora académica del proyecto Migraciones Climáticas, Susana Borrás, ha hecho hincapié en que "este proyecto y sus informes anuales son fundamentales para reconocer y visibilizar la realidad de tantísimas personas que se ven obligadas a dejar sus casas por las degradaciones ambientales y climáticas".



Por su parte, la investigadora y autora del informe, Beatriz Felipe, ha presentado las principales conclusiones del informe y ha destacado que "la contribución de las empresas de la UE a la crisis climática (en sus causas y en sus consecuencias) no debe pasar desapercibida".



Según ha indicado, "el Norte global mantiene una huella ecológica y una deuda climática que empobrecen al Sur, y ha llevado a los ecosistemas del planeta al borde del colapso".



También ha señalado que "la implementación de procesos de debida diligencia en materia ambiental y en derechos humanos debería convertirse en un requisito clave para hacer frente a la emergencia climática y a la movilidad humana asociada".



Mientras, el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha puesto de manifiesto que "los estados y las empresas europeas tienen unas responsabilidades históricas sobre el momento actual y deben asumirlas y liderar la lucha contra la emergencia climática en varios frentes: generación de energía, edificación sostenible, cambio de modelo productivo".



En el cierre del acto, la asesora ejecutiva de ECODES, Cristina Monge, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía y a las entidades del tercer sector a interesarse por las migraciones climáticas y a presionar, a su vez, a todos los actores involucrados en la emergencia climática, como la Unión Europea y sus grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero, para que tomen desde ya las medidas necesarias para frenar las causas puntuales y sistémicas que obligan a personas a migrar.



"Este fenómeno está condicionando la vida en buena parte del territorio del planeta. Millones de personas que han contribuido muy poco a esta crisis han tenido que dejar sus hogares y muchas más tendrán que hacerlo en los próximos años si no ponemos remedio", ha afirmado.



Monge ha añadido que este estudio, como los publicados en 2018 (Las migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual) y en 2019 (Perspectiva de género en las migraciones climáticas), servirán de base para la tarea de incidencia política que lleva a cabo ECODES tanto a nivel europeo como nacional.



El documento recoge también las últimas cifras y la definición actualizada de este fenómeno. Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), las migraciones climáticas constituyen una subcategoría de las migraciones ambientales y "comprenden el traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual".



La migración climática abarca situaciones tan diferentes como las de las comunidades que, ante una fuerte sequía, ven sus cultivos peligrar y envían a un miembro de la familia a trabajar a un pueblo cercano para aumentar sus ingresos económicos, como las de los habitantes de los pequeños Estados insulares que presencian el avance del mar en sus territorios y sus consecuencias.



Según el IDMC, en 2019 tuvieron lugar 24,9 millones de nuevos desplazamientos y se alcanzó un nuevo récord: el 75% del total de nuevos desplazamientos se debieron a desastres que en su mayoría pueden asociarse directa o indirectamente con el cambio climático.