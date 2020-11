Sudán del Sur.- Dimite el secretario general del opositor SPLM-IO tras criticar la gestión de Riek Machar

11/09/2019 Salva Kiir (d) y Riek Machar (i) POLITICA SUR DE SUDÁN INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SUDÁN DEL SUR



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El secretario general del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), Peter Regbibo Limbo Tingo, ha anunciado este martes su dimisión y ha criticado la gestión del líder de la formación y actual vicepresidente primero de Sudán del Sur, Riek Machar.



"He dimitido del SPLM-IO a fecha de hoy, 10 de noviembre de 2020, a causa de su falta de buen liderazgo", ha señalado, en una carta enviada a Machar, quien fuera el principal líder rebelde del país hasta la firma en 2018 de un acuerdo de paz con el presidente, Salva Kiir.



"He pasado muchos años trabajando a su lado (...) y durante estos siete años ha gestionado el movimiento de forma personal, lo que ha llevado a una falta de progresos", ha señalado, al tiempo que ha denunciado la falta de transparencia en la toma de decisiones, según ha informado la emisora Radio Tamazuj.



Así, el ex secretario general del SPLM-IO ha desvelado que ya había informado previamente a Machar "de la necesidad de cambiar el estilo de liderazgo" y de que, de lo contrario, presentaría su dimisión. "Usted ha demostrado, más allá de toda duda, que no puede reformar el sistema del partido", ha apuntado.



Tingo ha dado garantías además de que su decisión no tendrá impacto alguno sobre el acuerdo de paz y ha desmentido posteriormente en declaraciones a la citada emisora que "no ha cambiado de bando". "Simplemente he dimitido", ha zanjado.



El Gobierno de unidad en Sudán del Sur echó a andar en febrero, tras la materialización del acuerdo de paz firmado por Kiir y Machar, quien fue nombrado nuevamente como vicepresidente, cargo que ocupaba antes de la guerra civil.



Sin embargo, aún quedan algunos puntos importantes pendientes para la aplicación del acuerdo de paz, incluidos la unificación y despliegue de las fuerzas de seguridad conjuntas y la reconstitución del Parlamento, organismo que estará a cargo de poner en marcha las reformas acordadas en 2018 entre las partes.