Se restablece la comunicación terrestre con el Caribe de Nicaragua tras el paso de Eta

Personas abandonan sus hogares en la comunidad pista 43 durante el paso del huracán ETA el 4 de noviembre de 2020, en la costa caribe norte en Bilwi (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 9 nov (EFE).- La vía por tierra que comunica la costa Caribe norte de Nicaragua con el resto del país fue restablecida este lunes y la ayuda empezó a fluir hacia la zona de impacto del huracán Eta, informó el Gobierno local.

Camiones cargados de láminas de zinc ya están en camino hacia la ciudad de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma Caribe Norte (RACN), y esta semana se espera la presencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), luego de que se haya restablecido el paso por el río Wawa en la zona, indicó la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La RACN permaneció incomunicada del resto de Nicaragua desde el pasado día 3, cuando el huracán Eta golpeó el litoral Caribe en categoría 4 Saffir-Simpson, de un máximo de 5, y vientos de 240 kilómetros por hora.

Aunque la Policía Nacional había obstaculizado el envío de ayuda, según denuncias de ciudadanos organizados, las Fuerzas Armadas informaron de la entrega de asistencia en la zona de impacto, aunque insuficiente, de acuerdo con las quejas de los damnificados, que han acudido a redes sociales para pedir alimentos, agua, techo, medicinas, ropa o colchonetas.

Hasta ahora no se conoce el alcance real de las afectaciones causadas por Eta en Nicaragua.

Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, había anunciado que un informe de la situación sería divulgado este lunes, pero hoy explicó que no está listo.

Ayer domingo el Centro Humboldt emitió un informe preliminar, en el que refiere que Eta dejó dos muertos en la RACN, unas 5.000 personas resultaron afectadas en Bilwi, y 800 viviendas sufrieron algún tipo de daño en la misma ciudad, mientras que al menos cuatro comunidades indígenas fueron devastadas por el ciclón.

Ortega negó ayer que las muertes hubieran sido causadas por el huracán, con el argumento de que estas ocurrieron un día antes del impacto.

Sin embargo, las fatalidades fueron reportadas por un sobreviviente el mismo día que Eta tocó tierra en Nicaragua en la zona afectada.

Luego de múltiples denuncias de que las autoridades estatales impidieron el envío de ayuda a la RACN, el Gobierno de Ortega anunció sus propias gestiones de solicitud de apoyo internacional para las víctimas.

Anoche el embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, anunció que su Gobierno destinó 100.000 dólares para ayudar a los damnificados de Nicaragua, pero que el dinero no será entregado a Ortega sino que será manejado por las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El huracán Eta provocó el desborde de 25 de los ríos más importantes de Nicaragua, lo que a su vez causó inundaciones, destrucción de viviendas y colapso de infraestructuras, en el Caribe, norte y Pacífico del país, según Humboldt.