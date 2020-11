Sam Lowes no se rinde y asegura que "hay opciones de pelear por el título"

El piloto Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS). EFE/Javier Cebollada/Archivo

Redacción deportes, 10 nov (EFE).- El británico Sam Lowes (Estrella Galicia 0'0 Kalex) no parece dispuesto a rendirse a pesar de perder el liderato del mundial y asegura "pasar página de lo sucedido en la última carrera" pero también que es competitivo.

"Hay opciones de pelear por el título, así que estoy impaciente por ponernos a trabajar", declara.

"Me encanta esta pista y hay que mantenerse positivo", señala Sam Lowes en la nota de prensa de su equipo, en la que recalca que tiene ganas de "empezar este fin de semana". "Parece que el tiempo será más estable y podremos preparar mejor la carrera".

"Tenemos mucha información y miraremos cuáles son los aspectos en los que mejorar y en los que contamos con cierta ventaja", explica el piloto británico, quien dijo tener que "ajustar un poco el balance de la moto y mejorar en la salida de la curva ya que me faltaba un poco de agarre".