Rey Felipe.- El Rey reivindica los logros de la ONU en su 75 aniversario y la ve "indispensable" ante las amenazas actuales

10/11/2020 El Rey Felipe VI preside el acto de conmemoración del 75 aniversario de la entrada en vigor de la carta de las Naciones Unidas POLITICA EUROPA ESPAÑA MONCLOA



Sánchez pide que el desafío de la pandemia sirva para reconstruir "la unión" internacional "debilitada durante los últimos años"



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha reivindicado este martes los éxitos de la ONU en su 75 aniversario y ha remarcado que la organización "sigue siendo tan indispensable hoy como lo ha sido con cada uno de estos hitos que jalonan su historia".



"El secretario general señalaba hace unos días las amenazas existentes, y advertía de que sólo tiene sentido y es posible el éxito si las abordamos juntos", ha dicho en un acto celebrado en el Palacio de El Pardo.



El jefe de Estado ha sido el encargado de clausurar un acto institucional organizado por la Presidencia del Gobierno con motivo de esta efeméride --que la propia organización ya celebró en septiembre al inaugurar su Asamblea-- y en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a reforzar el multilateralismo.



Sánchez ha incidido en que "la lucha contra la pandemia no puede desembocar en una normalidad idéntica a la de la era pre-Covid", sino que es "el momento de construir un mundo mejor y reconstruir una unión debilitada en los últimos años".



El aniversario ha congregado a todos los poderes del Estado a un acto que ha comenzado con el himno nacional y en él han intervenido de manera telemática el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven y el de Costa Rica, Carlos Alvarado. También, con un vídeo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ha agradecido a los gobernantes que "se aparten de las presiones inmediatas y pongan la mirada en el futuro".



En su intervención, el Rey ha recalcado que el acto es "de homenaje, pero sobre todo de futuro, de compromiso y de esperanza". Según ha dicho, la celebración de este acto en España es prueba de la voluntad de España de "hacer frente a la pandemia de la única manera posible: desde el multilateralismo".



Felipe VI, que ya participó de manera telemática en el acto de 75 aniversario en Nueva York, ha expresado su "gratitud" hacia la organización por unos éxitos que, con frecuencia, se dan por descontados.



"Ya sea por el deseo lógico de una permanente mejora de su funcionamiento, ya sea por una excesiva exigencia de resultados, no siempre somos conscientes de los logros", ha señalado el Rey, recalcando que, sin esos logros, el mundo no sería el que hoy es.



Así, ha destacado la creación de las operaciones de mantenimiento de la paz, los "cascos azules", reconocidos con el Premio Nobel de la Paz; o el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de recibir el mismo galardón; junto a la mediación en conflictos, la conversión de los derechos humanos en normas de Derecho internacional exigibles legalmente, igual que los derechos de las mujeres y los niños.



También, ha señalado, el haber fraguado conceptos como "crecimiento sostenible" o "responsabilidad de proteger", la creación una Corte Penal Internacional, la erradicación de enfermedades como la viruela o la codificación del Derecho del Mar.



La ONU, ha apuntado el Rey, es la organización que ha concitado consenso universal para establecer una hoja de ruta para un mundo mejor: los Objetivos del Milenio en el año 2000 y, actualmente, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015.



A esta Agenda, así como al Acuerdo de París contra el cambio climático, se ha referido también Sánchez, en su llamamiento a trabajar por un mundo "más verde", sostenible y justo que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos "que en muchas partes se ponen en cuestión".



SÁNCHEZ: "NO ES MOMENTO DE CUESTIONAR EL MULTILATERALISMO



"Todo ello nos demuestra lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos juntos, no es momento de cuestionar el multilateralismo, sino de su renacimiento", ha dicho. Es más, ha afirmado que las generaciones futuras juzgarán a los actuales líderes por su capacidad de reforzar y consolidar el avance de la cooperación global.



Así, ha llamado a "adoptar compromisos concretos sobre la base de los acuerdos alcanzados" y también a "promover algunos nuevos". A su modo de ver, igual que los "terribles sucesos" de la primera mitad del siglo XX fueron un "revulsivo" para crear la Organización de las Naciones Unidas, ahora, con la mayor crisis en un siglo, la historia exige a los gobernantes estar a la altura de las circunstancias.



"DECENAS DE MILES" DE VÍCTIMAS EN ESPAÑA



La pandemia, ha dicho, se ha cobrado la vida de más de 1,2 millones de personas, entre ellas "decenas de miles" de españoles y ha generado la mayor emergencia económica y social en un siglo pero, al mismo tiempo, nunca antes la comunidad internacional había tenido tantas herramientas a su alcance para actuar conjuntamente.



Según ha dicho, su iniciativa 'Juntos por un mutilateralismo reforzado', copatrocinada junto a Suecia, pretende "identificar propuestas concretas para marcar la diferencia" y hacer avanzar la concertación global.



La iniciativa parte de considerar que España es "un país con vocación global" y cuya visión del mundo es que los grandes retos no pueden encararse "desde el aislamiento sino desde sociedades abiertas en progreso permanente". Sociedades, ha añadido, que "demandan avanzar en derechos y libertades" y que piden "más transparencia, más rendición de cuentas, más regeneración democrática y más participación ciudadana en la toma de decisiones".



Sánchez ha finalizado sus palabras con una cita de José Ortega y Gasset, llamando a "mirar lejos y pensar en grande", "el mismo espíritu que inspiró a la ONU", para elevar el "umbral de ambición" y trabajar por un mundo mejor.



PODERES DEL ESTADO Y EMBAJADORES



Al llegar al Palacio de El Pardo, el Rey ha recibido el saludo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; las presidentas del Congreso y el Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop; el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes y el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, así como de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya.



Después, el Rey y el presidente del Gobierno han saludado a los embajadores de los países asociados a la iniciativa 'Juntos por un multilateralismo reforzado' y de los representantes de órganos de la ONU en España: la OMT, Acnur, la OIT, la OIM, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, el centro de las Naciones Unidas de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.



Han recibido el saludo de ambos, igualmente, los embajadores de Bangladesh, Jordania, Corea, Costa Rica, Senegal, Nueva Zelanda y Suecia, los encargados de negocios de Túnez y Canadá y el agregado de Defensa de Sudáfrica.



Después, en el Patio de los Austrias del Palacio de El Pardo, el acto ha comenzado, tras una foto de familia de todos los asistentes, con el himno nacional, interpretado por un cuarteto de cuerda formado por cuatro músicas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Los asistentes, separados por las medidas sanitarias con motivo del Covid, han ocupado todo el patio.



El evento ha incluido vídeos con intervenciones de la primera ministra de Bangladesh; Sheikh Hasina Wazed; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; la de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; el viceprimer ministro jordano, Ayman safadi; la ministra de Asuntos Exteriores de Senegal, Aissata Tall Sall; el de Túnez, Othman Jarandi y el viceministro coreano Taeho Lee.



Según ha informado el Palacio de la Moncloa, los países participantes se han comprometido, en una declaración conjunta, a impulsar y transformar en realidad la Declaración aprobada el pasado 21 de septiembre en Nueva York.



En el texto se apuesta por mejorar el sistema de salud global, proteger el planeta, reducir la desigualdad y no dejar a nadie atrás, construir la paz, la seguridad y la justicia; defender los derechos humanos y la igualdad de género, aprovechar la revolución digital y asegurar una financiación sostenible.