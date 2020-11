Reino Unido publicará proyecto de ley de inversión y seguridad

(Bloomberg) -- El Reino Unido está listo para publicar un proyecto de ley que protegería los activos británicos de compradores extranjeros cuando haya implicaciones de seguridad nacional.

El proyecto de Ley de Inversión y Seguridad Nacional se presentará a la Cámara de los Comunes el miércoles, según una persona familiarizada con el plan, que habló bajo condición de anonimato porque la legislación aún no es pública.

El proyecto de ley está destinado a cubrir acuerdos en sectores como defensa e infraestructura crítica, e incluirá disposiciones para proteger la propiedad intelectual sensible de los compradores extranjeros.

La semana pasada, el ministro de Negocios, Nadhim Zahawi, sugirió en una entrevista de Bloomberg TV que es probable que el Gobierno abandone los planes anteriores de permitir a los ministros desentrañar acuerdos extranjeros ya completados que involucran a empresas británicas, diciendo que “cualquier retrospección de los acuerdos enviaría un mensaje equivocado”.

Eso se produjo después de que personas familiarizadas con el asunto le dijeran a Bloomberg el mes pasado que las propuestas incluían poderes para permitir que los ministros intervengan retrospectivamente en circunstancias en las que la seguridad nacional es un problema.

Dado que el Reino Unido dejará el mercado único de la Unión Europea a finales de año, el Gobierno de primer ministro, Boris Johnson, quiere mostrar que la economía británica está abierta al mundo. Pero al mismo tiempo, también busca proteger industrias estratégicas para garantizar que la propiedad intelectual clave y la infraestructura nacional crítica estén protegidas.

