¿Qué famosísima cantante internacional ha reposteado la última publicación de Aitana?

MADRID, 10 (CHANCE)



Aitana Ocaña está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Su popularidad crece como la espuma, al mismo ritmo que sus proyectos profesionales. La cantante ha sido la encargada de poner voz al último éxito de Netflix, "Más allá de la luna", y sus colaboraciones con Danna Paola y Luísa Sonza - "Friend de fin de semana" - Marmi - "Tu foto del DNI" - y Sebastián Yatra, "Corazón sin vida", encabezan todas las listas de éxitos.



Nominada a los Grammy Latino como mejor álbum por "Spoiler", no se puede negar que Aitana va camino de convertirse además en toda una diva internacional. La cantante, que cuenta con 2.5 millones de seguidores en Instagram, es cada vez más conocida no sólo en Latinoamérica sino que también empieza a sonar en Estados Unidos.



Y buena prueba de ello es el último "reposteo" que ha tenido Aitana por parte de una famosísima cantante internacional, Katy Perry, que no ha dudado en compartir una historia del Instagram de la triunfita escuchando el último tema de la mujer de Orlando Bloom, "Resilient".



Aitana, ilusionada - e imaginamos que alucinada por la repercusión que está alcanzando - no ha dudado en compartir a su vez la publicación de Katy Perry, que sin duda deja claro que la novia de Miguel Bernardeu está viviendo un sueño que ni siquiera ella podía imaginar cuando, con 18 años, entró en la Academia de Operación Triunfo.