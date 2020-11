Portaltic.-Nace QuantumPath, una plataforma 'made in Spain' que facilita el acceso de las empresas a la computación cuántica

10/11/2020 Nace QuantumPath, una plataforma 'made in Spain' que facilita el acceso de las empresas a la computación cuántica. La tecnología cuántica está cada vez más presente, gracias a su sensacional capacidad de cálculo en comparación a la capacidad de procesamiento actual, y compañías como Volkswagen, Ford, Airbus o Dow Chemical, entre otras muchas, ya han probado su potencial con distintos fines. Sin embargo, su complejidad y elevado coste hace que exista una gran barrera de entrada a esta tecnología, llamada a marcar el futuro. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ALHAMBRA IT



En este contexto, aQuantum, el área de software cuántico de la compañía española Alhambra IT, ha lanzado la que consideran como "la primera plataforma en el mundo para el desarrollo y ciclo de vida de aplicaciones de software cuántico de calidad", diseñada aplicando los mejores principios de la Ingeniería del Software y la Programación Cuántica. Un avance científico/técnico que facilita superar las barreras de conocimiento que contribuye a acelerar el acceso a la computación cuántica a las empresas, ya que hasta ahora "no se visualizaba como algo viable" para muchas de ellas.



Esta plataforma, presentada el pasado 23 de octubre en Madrid y bautizada como QuantumPath, define un ecosistema de herramientas, servicios y procesos que habilitan sistemas de información híbridos (cuánticos/clásicos) que, al acceder a la computación cuántica, permiten incrementar enormemente la capacidad de procesamiento actualmente existente.



Gracias a sus funcionalidades, esta plataforma permite que cualquier compañía que requiera el uso de la computación cuántica, pueda centrarse en la toma de decisiones para disminuir notoriamente los tiempos de desarrollo, la gestión de proveedores cuánticos y los volúmenes de inversión, tal y como explica la compañía a través de un comunicado.



La compañía asegura que la nueva plataforma contribuirá a acelerar los procesos de adopción de la computación cuántica en las empresas (que se estima actualmente en un mínimo de entre 3 y 5 años) y, también, contribuirá a facilitar el acceso de las compañías a esta tecnología, lo que aporta "un valor incalculable en la ejecución de proyectos de I+D".



COMPUTACIÓN CUÁNTICA 'AS A SERVICE'



Todo ello, sin la obligación de invertir, necesariamente, en equipos humanos altamente especializados e, incluso, en alguno de los modelos de explotación previstos, no sería necesario para las compañías disponer de técnicos capaces de desarrollar software cuántico porque esas tareas especializadas las podría proveer aQuantum como servicio.



"Se trata de un hito importante, no solo porque esta plataforma cuántica es la primera en el mundo diseñada para gestionar el desarrollo y ciclo de vida de aplicaciones de software cuántico de alta calidad desde la perspectiva de la Ingeniería del Software y la Programación Cuántica sino, y sobre todo, porque por su arquitectura, diseñada para integrarse con otras plataformas y soluciones cuánticas, y lista por diseño para integrar el software clásico con el software cuántico, será un acelerador que contribuirá a la democratización del acceso a la computación cuántica", declara Guido Peterssen Nodarse, aQuantum Team Leader.



REDUCIENDO LA COMPLEJIDAD



Este avance es posible gracias a que QuantumPath es una plataforma RAD (Rapid Application Development), lo que permite acelerar la construcción y el despliegue de aplicaciones cuánticas, abstrayéndose de sus complejidades técnicas. En esto ayuda también su diseño visual y la creación de algoritmos completos a través de flujos: "La plataforma soporta la producción a gran escala de software cuántico aplicando principios sólidos de ingeniería de software", explica Mario Piattini Velthuis, aQuantum Science Team Leader.



aQuantum destaca que esta nueva herramienta permite integrar los múltiples enfoques y propuestas de diferentes proveedores de tecnología cuántica (como los de IBM, Microsoft, Rigetti, D-Wave o Google, entre otros), así como simuladores de computación cuántica de terceros (como QuTech o CTIC), ayudando a crear soluciones y propuestas de software cuántico agnóstico al hardware -lo que significa que los algoritmos pueden ejecutarse en el ordenador cuántico de cualquier fabricante-.



"QuantumPath hace posible un camino para acelerar la creación de soluciones de software cuántico híbrido, con un completo conjunto de abstracciones, herramientas, extensiones, servicios y Apps coordinados, que están abiertos a adoptar e integrar cualquier proveedor de tecnología cuántica que utilice su extensibilidad", concluye José Luis Hevia, aQuantum Technology Team Leader.