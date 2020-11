Portaltic.-Las suscripciones compartidas a servicios en línea se duplican en España

10/11/2020 Plataformas de streaming de suscripción. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TOGETHER PRICE



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Las suscripciones compartidas entre varias personas para servicios en línea, como de 'streaming' de vídeo o de videojuegos, se han duplicado en España con la llegada de las restricciones de movilidad por el coronavirus.



Según datos de la plataforma de gestión de suscripciones en grupo Together Price, esta herramienta vio incrementada en un 88 por ciento la demanda de servicios de conexión entre personas que comparten suscripción.



De marzo a junio, el servicio de gestión de cuentas experimentó un crecimiento medio mensual del 64 por ciento en España, en gran medida por quienes aprovecharon las opciones del teletrabajo y las clases online para desplazarse a segundas residencias o a sus localidades de origen.



Together Price simplifica el pago y la gestión de la suscripción a servicios de vídeo y música en 'streaming', 'software' profesional y juegos en línea, y los usuarios pueden acceder a 90 plataformas como Disney Plus, Marvel Unlimited, Amazon Music y Prime Video, Office 365, Nintendo Switch Online, HBO o Apple Music.



A través de las cuentas multiusuario, y siempre de acuerdo con los términos y servicios de cada plataforma, el consumidor puede llegar a ahorrarse hasta un 80 por ciento del coste de la suscripción.



Actualmente, el servicio cuenta con 300.000 suscriptores activos en España, un millón en todo el mundo. A través de Together Price, el usuario que ha pagado la suscripción principal se asegura de que cada uno de los participantes ha abonado la cuota correspondiente antes de acceder al servicio, y también es posible encontrar personas que quieran compartir gastos en las suscripciones que no son solo para familiares.