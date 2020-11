Portaltic.-Así influyen el tráfico externo, los suscriptores inactivos o el rendimiento de los vídeos en el algoritmo de YouTube

MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Los miembros del equipo de análisis y del sistema de recomendación de YouTube han explicado cómo influyen diferentes factores en el algoritmo de recomendación de la plataforma de vídeo, como el tráfico externo, los suscriptores inactivos o el rendimiento de los vídeos.



En un vídeo publicado a través del canal Creator Insider, dirigido a los creadores de la plataforma, dos miembros del equipo de YouTube han respondido a preguntas frecuentes de los creadores sobre el algoritmo de recomendaciones.



Los miembros del equipo afirman que en el caso de que uno o más vídeos de los creadores tengan un rendimiento inferior al resto, esto no tiene por qué perjudicar al rendimiento de su canal a largo plazo, ya que el algoritmo de recomendación siempre estará "siguiendo a la audiencia".



En este sentido, si un vídeo atrae audiencia y se vuelve viral, se mostrará en las recomendaciones de los usuarios, independientemente del rendimiento que tuvieran vídeos anteriores del mismo canal.



Asimismo, los miembros de la compañía han explicado que no existe un límite en la cantidad de vídeos de un mismo canal que se pueden recomendar a los usuarios en un solo día, por lo que los creadores podrán subir la cantidad de vídeos que deseen y el algoritmo de recomendaciones de YouTube los recomendará "siempre y cuando los espectadores estén dispuestos a verlos".



Aunque no exista límite para las recomendaciones, sí que lo hay para las notificaciones, ya que los usuarios tan solo reciben tres notificaciones de vídeo nuevas por canal cada 24 horas.



En el caso de suscriptores inactivos, la compañía recomienda a los creadores que no creen un canal nuevo si cuentan con muchos suscriptores que no ven sus vídeos. Aunque un canal tenga suscriptores inactivos, el algoritmo puede seguir mostrando los vídeos nuevos en la sección de recomendaciones, mientras que si el creador decide crear un nuevo canal, es más difícil que los vídeos sean recomendados a los usuarios.



El tráfico externo es un factor que influye en el algoritmo de recomendación de YouTube y puede ayudar a que un vídeo en concreto aparezca en la sección de recomendaciones, según explican desde la plataforma, aunque el tiempo que aparecerá en dicha sección dependerá de cómo respondan los usuarios.



Además, los miembros de la compañía han subrayado que los creadores no deben preocuparse si reciben mucho tráfico de páginas web externas que hacen que sus vídeos tengan menos 'clics' y que la duración media de las visitas sea menor, ya que no tiene ningún impacto en el éxito a largo plazo.



En este sentido, el sistema de recomendaciones aprende cómo está funcionando un vídeo en concreto cuando se recomienda a los espectadores.





