Portaltic.-Apple presenta los nuevos MacBook Pro, Air y Mac Mini: sus primeros ordenadores con procesadores propios

10/11/2020 Nuevos MacBook y Mac Mini con procesadores M1 de Apple Silicon. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



Apple ha anunciado este martes en un evento en línea sus nuevos ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de 13 pulgadas y el sobremesa Mac Mini, los primeros que hacen uso de sus procesadores de desarrollo propio Apple Silicon, mediante el chip M1, que sustituye a los de Intel.



Durante el evento 'One more thing' -la tercera presentación de la marca estadounidense en apenas dos meses- Apple se ha centrado en sus ordenadores Mac, una sección de la compañía que "ha crecido un 30 por ciento en el último trimestre", como ha destacado su CEO, Tim Cook.



Apple anunció en junio sus nuevos procesadores Apple Silicon, y ahora la compañía cumple lo prometido y ha presentado los primeros ordenadores que emplean sus chips de desarrollo propio.



MACBOOK PRO DE 13 PULGADAS



El nuevo procesador M1 de Apple silicon se ha integrado en los nuevos ordenadores portátiles profesionales MacBook Pro de 13 pulgadas, con 2,8 veces más rendimiento de CPU que sus modelos predecesores, y 5 veces superior en procesamiento gráfico.



Su aumento de rendimiento permite procesar vídeo en 8K en Da Vinci sin pérdida de frames, y tiene un rendimiento 11 veces superior en aprendizaje automático, así como un diseño término renovado.



Su batería se ha renovado con el uso del chip M1, lo que proporciona 17 horas de navegación y 10 horas más en reproducción de vídeo que la generación anterior de MacBook Pro.



También incluye tres micrófonos que mejoran la calidad del sonido, mientras que la cámara también ha mejorado su rendimiento en condiciones de poca luz. La nueva función Activation lock, por su parte, permite bloquear dispositivos perdidos.



El nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas con chips M1 de Apple Silicon estará disponible por un precio de 1.449 euros, con descuentos para estudiantes y sector educativo.



Todos los dispositivos presentados en el evento One more thing estarán disponibles a partir de la próxima semana, y podrán encargarse desde este martes.



NUEVO MACBOOK AIR



El segundo ordenador de Apple con el chip M1 es el nuevo portátil ultraligero MacBook Air de 13 pulgadas, que permite una mayor autonomía y un rendimiento de la CPU hasta 3,5 veces mejor que la generación anterior.



Asimismo, el rendimiento gráfico es de hasta 5 veces superior que el de la generación anterior, "el mayor salto en un MacBook hasta la fecha", con lo que permite procesar varias señales 4K de forma simultánea.



Apple ha asegurado que el nuevo MacBook Air de 13 pulgadas es más rápido que el 98 por ciento de los PC portátiles vendidos en el último año, hasta 3 veces superior que la competencia.



El nuevo MacBook Air emplea una memoria SSD dos veces más rápida funciona sin un ventilador para reducir el ruido. Su batería permite hasta 15 horas de autonomía navegando por Internet, y 18 horas de vídeo (6 más que su predecesor), así como el doble de batería por cada carga.



La pantalla es una Retina de 13 pulgadas, y el nuevo MacBook Air de 13 pulgadas incluye un lector de huella dactilar en el botón de encendido para el acceso mediante Touch ID, protegido por el enclave seguro del chip M1.



El nuevo MacBook Air de 13 pulgadas con procesador M1 estará disponible desde 1.129 euros, con descuentos para estudiantes y sector educativo.



MAC MINI DE SOBREMESA



Apple ha introducido también su nuevo procesador M1 a otro modelo de sus ordenadores Mac, el modelo de sobremesa con diseño compacto Mac Mini, que proporciona un rendimiento de CPU hasta tres veces superior que su predecesor con chip Intel.



A nivel gráfico, el rendimiento de GPU de Mac Mini se incrementa hasta por seis con respecto a los modelos anteriores, y es hasta 5 veces más rápido que el PC de sobremesa más vendido del mercado. También es hasta 15 veces más rápido en procesamiento de aprendizaje automático.



Apple Mini emplea un diseño termal, conectividad inalámbrica WiFi 6, puertos físicos Thunderbolt o USB 4, soporte para resolución 6K a través de su puerto HDMI 2.1, jack de 3,5mm para auriculares y Ethernet.



Mac Mini estará disponible por un precio de 799 euros, más barato que la versión del año pasado.