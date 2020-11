Portaltic.-Alertan de una estafa en Facebook usa un falso sorteo de Xbox Series X como gancho

24/07/2020 Xbox Series X POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT



MADRID, 10 (Portaltic/EP)



La compañía de ciberseguridad Avast ha descubierto una campaña de estafas en Facebook que utiliza un falso sorteo de unidades de la consola Xbox Series X, a la venta desde este mismo martes, para engañar a los usuarios y que compartan sus datos y los de sus contactos.



La estafa en cuestión se está difundiendo en España en los últimos días a través de anuncios que se muestran a los usuarios de la red social Facebook y que convocan un falso concurso, como ha informado Avast en un comunicado.



Esta campaña fraudulenta promete sortear 5.000 unidades de la consola Xbox Series X entre los usuarios que contesten a una encuesta de cinco preguntas relacionadas con videojuegos.



Una vez completado el breve cuestionario, se muestra un mensaje de felicitación. Cabe señalar que todas las personas que completan la encuesta reciben un mensaje de que han sido premiados, independientemente de las respuestas que hayan seleccionado.



A continuación, para cobrar el premio, los estafadores piden al participante que comparta la promoción con cinco contactos de WhatsApp. Entonces pueden seleccionar su premio, que supuestamente se entrega en un plazo de 24 horas.



Existen varios indicios que apuntan a que se trata una estafa desde el principio, ya que por ejemplo la consola que se muestra en las fotos es la Xbox One X, de la generación pasada, y se denominada la consola solo 'Xbox X', y no Xbox Series X como la ha bautizado Microsoft.



La estafa está identificada con el 'hashtag' #QUÉDATEENCASA, y parece estar aprovechándose del empeoramiento de la situación de la Covid-19 en varios países de Europa, así como del inminente período de compras previo a la Navidad.



Avast ha recomendado estar atento a los indicios de estafa y no confiar en promociones que parecen demasiado buenas como para ser ciertas, y de hecho ha alertado sobre que los mismos estafadores ya se están preparando para su próxima estafa: el lanzamiento de la nueva PlayStation5 el 19 de noviembre, con una campaña similar.