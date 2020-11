Pompeo promete una "transición tranquila" hacia un "segundo" mandato de Trump

SHOTLIST WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: US STATE DEPARTMENTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al llegar a una conferencia de prensa2. Plano general periodistas asistentes a la rueda de prensa WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: US DEPARTMENT OF STATERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. SOUNDBITE 1 - Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU (hombre, inglés, 17 seg.): "Habrá una transición tranquila al segundo mandato de la administración Trump. Cierto, estamos listos. El mundo está viendo lo que está pasando. Vamos a hacer un conteo de todos los votos. Cuando el proceso esté completo, habrá electores seleccionados. Hay un proceso, la Constitución lo establece con bastante claridad" "There will be a smooth transition to a second Trump administration. Right, we're ready. The world is watching what's taking place. We're going to count all the votes. When the process is complete, there will be electors selected. There's a process, the Constitution lays it out pretty clearly." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS10 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: US STATE DEPARTMENTRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano general periodistas asistentes a la rueda de prensa 5. Plano medio Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU6. Plano medio Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU 7. SOUNDBITE 2 - Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU (hombre, inglés, 14 seg.): "El mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el Departamento de Estado esté efectivamente operativo hoy, y efectivamente operativo con el presidente que estará en el cargo el 20 de enero por la tarde, será una transición exitosa" "The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today and successful with the president who's in office on January 20th, a minute after noon, will also be successful." WILMINGTON, DELAWARE, ESTADOS UNIDOS9 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 8. Plano panorámico presidente electo de EEUU Joe Biden y vicepresidenta electa Kamala Harris durante reunión con consejo asesor de Covid-19 via teleconferencia WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS20 DE ENERO DE 2017FUENTE: US POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 9. Plano medio Donald Trump jurando como presidente ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Pompeo promete una "transición tranquila" hacia un "segundo" mandato de TrumpWashington, 10 Nov 2020 (AFP) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, prometió el martes garantizar una "transición tranquila", pero insistió en que el presidente Donald Trump asumirá nuevamente a pesar de la proyectada victoria de Joe Biden."Habrá una transición tranquila hacia un segundo gobierno de Trump", dijo Pompeo durante una tensa conferencia de prensa al ser preguntado sobre los contactos con el equipo de Biden. "El mundo debe tener plena confianza en que la transición necesaria para que el Departamento de Estado esté efectivamente operativo hoy, y efectivamente operativo con el presidente que estará en el cargo el 20 de enero por la tarde, será una transición exitosa", dijo refiriéndose a la fecha y hora de la investidura presidencial. Los líderes mundiales, incluidos casi todos los aliados de Estados Unidos, han felicitado a Biden, quien logró una ventaja indiscutible en estados clave, y cosechó la mayoría del voto popular a nivel nacional. Pero Trump se ha negado a conceder su derrota en las elecciones del 3 de noviembre alegando un fraude masivo, pidiendo recuentos y promoviendo acciones legales. Cuando se le preguntó si Estados Unidos aún puede emitir declaraciones pidiendo elecciones libres en el mundo, Pompeo dijo que la pregunta era "ridícula". "Este departamento se preocupa profundamente por asegurarse de que las elecciones en todo el mundo sean seguras, libres y justas, y mis funcionarios arriesgan sus vidas para garantizar que eso suceda", dijo. sct/dw/ad/mps ------------------------------------------------------------- Pompeo visitará a aliados de EEUU que reconocieron la victoria de BidenWashington, 10 Nov 2020 (AFP) - El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que el martes rehusó admitir la derrota de Donald Trump, visitará desde este fin de semana a varios aliados de Washington en Europa y Medio Oriente que saludaron la elección de Joe Biden.Pompeo viajará el viernes a Francia y luego se dirigirá a Turquía, Georgia, Jerusalén, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar.En una conferencia de prensa, Pompeo dijo el martes que quiere hablar sobre los "históricos esfuerzos" hechos por el gobierno de Trump "para favorecer la paz y la cooperación en Medio Oriente".Esta gira tiene riesgos diplomáticos. La mayoría de los países que lo esperan no demoraron mucho en felicitar al demócrata Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales.En París, el presidente Emmanuel Macron se expresó el sábado en ese sentido y este martes dialogó telefónicamente con Biden.Lo mismo ocurre con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con los líderes saudíes. Igualmente, con el presidente turco, Recep Tayyip Ergogan, quien esperó hasta este martes para enviar un mensaje a Biden abogando por el "fortalecimiento de los lazos bilaterales" y, a la vez, agradeció a Trump por su "cálida amistad".Pompeo, sin embargo, mantiene la misma posición de Trump de no reconocer el triunfo de Biden y denunciar "masivos fraudes" electorales pero sin presentar pruebas. En la rueda de prensa, Pompeo prometió, sin embargo, una "transición sin problemas" hacia "una segunda administración" de Trump.En su viaje, Pompeo enfrentará las tensiones entre Francia y Turquía, dos aliados de Washington en la OTAN.Las tensiones vinculadas a los desacuerdos sobre Siria, Libia y el Mediterráneo oriental se han intensificado desde fines de octubre. Erdogan llamó a boicotear productos franceses y acusó a Macron de "islamófobo" por haber defendido el derecho a caricaturizar al profeta Mahoma.El gobierno de Trump, que mantiene una real proximidad con Ankara pese a las críticas de países occidentales, se cuidó de tomar posición en esas disputas.Estados Unidos tiene sus propias disputas con Turquía, empezando por la compra por parte de Ankara de un sistema de misiles rusos que potencialmente le puede costar sanciones que Washington demora en imponerfff/cjc/gm/mps

