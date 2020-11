Pasajeros no planean retomar el ritmo de viajes de ante de covid

(Bloomberg) -- La evidencia de que la mayoría de los negocios pueden realizarse virtualmente, sumado a una serie confusa de pruebas y restricciones de cuarentena, significa que muchas personas no planean reanudar sus rutinas de viaje incluso una vez que la pandemia de coronavirus se mitigue, según un estudio de Inmarsat.

Hasta el 83% de los pasajeros en todo el mundo son reacios a volver a sus viejos hábitos de viaje y el 31% viajará con menos frecuencia en avión, mostró la encuesta a unos 10.000 viajeros frecuentes realizada por la firma con sede en Londres y publicada el martes. El miedo al contagio significa que solo un poco más de una cuarta parte de las personas en la región de Asia-Pacífico dicen sentirse lo suficientemente seguras como para volar de nuevo en seis meses.

Cuando el covid-19 prácticamente cerró las fronteras internacionales y los principales distritos de negocios a principios de este año, gran parte de la población mundial, excluyendo las personas que realizan servicios esenciales, se vio obligada a comenzar a trabajar de forma remota. Las empresas también han recortado drásticamente los presupuestos de gastos, incluidos los viajes, a medida que se tambalean por el impacto económico del virus. Muchas empresas han descubierto que la productividad ha aumentado, cuestionando la necesidad de que las personas estén siempre en una oficina.

“Hemos estado sentados en nuestras casas durante mucho tiempo, estamos muy acostumbrados a hacer negocios virtualmente ahora”, dijo Chris Rogerson, vicepresidente de ventas globales de Inmarsat Aviation. “Los viajes de negocios bajarán un poco a medida que nos acostumbramos a que estas interacciones sean más digitales, y las aerolíneas tendrán que adaptarse a esto”.

Innovaciones digitales

Son malas noticias para las aerolíneas. Los viajes corporativos pueden generar entre el 55% y el 75% del beneficio para las principales aerolíneas, aunque llegan a representar tan solo el 10% de los pasajeros, porque los viajeros de negocios tienen más probabilidades de comprar tarifas de clase superior o reembolsables. Las aerolíneas a nivel mundial ya han despedido a cientos de miles de empleados. Se espera que las pérdidas del sector superen los US$84.000 millones en 2020, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Para aquellos cuya reticencia a volar se debe más al miedo al contagio, las innovaciones digitales serán clave, según el estudio de Inmarsat. Incluyen aspectos como la capacidad de reservar comida para catering sin contacto, la oferta de entretenimiento a bordo a través de un dispositivo personal, sistemas de pago sin contacto y tecnología de reconocimiento facial.

“Los puntos de interacción clásicos en la aeronave evolucionan con el tiempo y juegan un papel importante en hacer que la experiencia a bordo sea más segura”, dijo Rogerson.

Los cierres de fronteras impredecibles y los protocolos de seguridad confusos en diferentes países son otra razón por la que las personas no están interesadas en viajar, según la encuesta.

“Deben darse muchos factores a la vez para hacer posible que se viaje a la misma escala que veíamos en 2019”, dijo Rogerson. Los Gobiernos también deberán desempeñar un papel importante en la gestión óptima de un gran número de personas que pasan por un aeropuerto, apuntó.

