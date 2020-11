"Origen" se estrena en Senegal en pleno aumento de las salidas de cayucos

El documental "Origen", que narra historias sobre las oportunidades de emprender en Senegal, se estrenó este martes en este país de África occidental, en coincidencia con un aumento de las salidas de cayucos con migrantes irregulares desde sus costas hacia las islas españolas de Canarias. EFE/Foto cedida por la productora Newtral.

Dakar, 10 nov (EFE).- El documental "Origen", que narra historias sobre las oportunidades de emprender en Senegal, se estrenó este martes en este país de África occidental, en coincidencia con un aumento de las salidas de cayucos con migrantes irregulares desde sus costas hacia las islas españolas de Canarias.

La primera visualización del documental tuvo lugar en la norteña ciudad de Saint Louis, que las últimas semanas sigue con "gran interés" y "preocupación" la temática de la migración irregular debido a la reciente pérdida de vidas de varios de sus jóvenes en el mar, explicó a Efe Carmen Torres, responsable de Open Arms en Senegal.

Producido por Newtral, realizado con la colaboración de la Fundación Barça y Open Arms, y narrado por el exjugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané, el documental se estrenó el pasado 30 de julio en el certamen español Atlántida Film Fest y la plataforma Filmin.

La proyección de "Origen" se llevó a cabo en el marco del proyecto del mismo nombre que la ONG española Proactiva Open Arms comenzó a principios de 2019 en Senegal con el objetivo de informar de la dura realidad de la migración irregular y formar e insertar laboralmente para que, quienes decidan quedarse, conozcan las oportunidades que existen en su propio país.

El documental tuvo "muy buena acogida", indicó Torres, e hizo reflexionar a los espectadores sobre el futuro, el éxito, la necesidad de ser perseverante y de no ponerse límites para alcanzar objetivos.

"La gente no siente tener éxito en este país y entonces se dicen: pues si las oportunidades no están aquí, estarán fuera", explica Torres, cuestionando la creencia de que "lo peor de Europa es siempre mejor que lo mejor de aquí".

"Origen" se rodó en septiembre de 2019 en este país africano y se centra en jóvenes cuya determinación es construir un futuro en Senegal, con un enfoque positivo que busca alejarse de los estereotipos y los proyectos paternalistas europeos y convencerles de que las oportunidades se encuentran en casa.

N'Deye, la única mujer mecánica de su promoción y que hoy es propietaria de un taller; N'Dao, un joven que abandonó su sueño de jugar al fútbol para montar un taller de costura; o Yama N'diaye, que vende productos senegaleses por toda Europa, son algunos de los protagonistas del documental.

El documental llega a Senegal después de que en los últimos meses decenas de cayucos hayan salido desde sus costas hacia Canarias, reabriéndose una ruta migratoria por la que en 2006, durante la conocida como "crisis de los cayucos", llegaron más de 32.000 personas que partían en barcos tradicionales de pesca, principalmente, desde Senegal, Mauritania y Marruecos.

Según el último informe quincenal sobre migración irregular del Ministerio del Interior español, del 1 de enero al 1 de noviembre de 2020 llegaron a Canarias por vía marítima 11.409 personas, en comparación a las 1.493 que arribaron en el mismo período en 2019.