O.Próximo.- El Parlamento de Israel aprueba el acuerdo con Bahréin para normalizar las relaciones diplomáticas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Parlamento de Israel ha aprobado este martes el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Bahréin para normalizar las relaciones diplomáticas bilaterales, por lo que será devuelto al Ejecutivo para su próxima ratificación.



La votación en la Knesset se ha saldado con 62 votos a favor y catorce en contra, todos ellos de miembros de la Lista Árabe Conjunta, de mayoría árabe-israelí, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido el acuerdo durante su comparecencia ante el organismo y ha señalado que "Bahréin es un pequeño país con grandes aspiraciones".



Asimismo, y tras ser interrumpido por el parlamentario de la Lista Árabe Conjunta Sami Abú Shahadé, ha pedido al bloque que "arregle" su decisión de votar el mes pasado contra el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos (EAU) para normalizar igualmente sus relaciones.



"Si no hoy, os daremos pronto otra oportunidad para arreglarlo", ha señalado, en referencia a futuros acuerdos, antes de hacer hincapié en que los pactos con EAU y Bahréin son "tremendos" para la economía israelí.



El primer ministro israelí ha incidido además en que estos acuerdos, mediados por Estados Unidos, "no cayeron del cielo", sino que son resultado de la "fuerza" del país y de sus esfuerzos en el plano diplomático. "Un Israel fuerte está acercando a los países árabes", ha añadido.



Por otra parte, ha criticado la postura de los palestinos en el conflicto y ha declinado pronunciarse sobre el fallecimiento durante la jornada del negociador palestino y secretario general de la Organización para la Liberación Palestina (OLP), Saeb Erekat, a causa del nuevo coronavirus.



"Creo que los acuerdos de paz con el mundo árabe pueden despertar en algún momento a los palestinos y, como resultado, abandonarán sus demandas extremas, resultado práctico de las cuales es la destrucción de Israel", ha remachado.



La Autoridad Palestina ha criticado duramente a EAU y Bahréin, así como a Sudán, por sus recientes acuerdos con Israel para normalizar sus relaciones, los primeros en hacerlo desde Egipto y Jordania, en 1979 y 1994, respectivamente.

