Omar Minaya deja a los Mets, pero su legado permanecerá para siempre

El gerente general de los Mets de Nueva York, Omar Minaya. EFE/ANDREW GOMBERT

Nueva York, 9 nov (EFE).- La etapa de ejecutivo del dominicano Omar Minaya llegó este lunes al final con los Mets de Nueva York, pero su legado para las nuevas generaciones de profesionales latinos dentro de las Grandes Ligas está ya asegurado.

Minaya estuvo entre los recortes que hicieron los Mets la semana pasada, como parte de una reestructuración de la gerencia del club bajo el nuevo dueño multimillonario Steve Cohen.

Aunque nació en su querida República Dominicana, Minaya se crió en el condado de Queens de la ciudad de Nueva York, cerca del Shea Stadium, el antiguo estadio de los Metropolitanos.

Después de trabajar como seguidor de talento con los Vigilantes de Texas, Minaya se sumó a la gerencia de los Mets por primera vez en los años 90 y ascendió hasta convertirse en el gerente general auxiliar, siendo el primer latinoamericano que lo conseguía en las Mayores.

En el 2002, Minaya fue contratado como gerente general de los Expos de Montreal, convirtiéndose así en el primer latino en desempeñar dicho cargo.

Después de la temporada del 2004, fue nombrado fue nombrado gerente general de los Mets y estuvo en ese puesto hasta octubre del 2010.

Minaya se reincorporó a la gerencia de los Mets por tercera vez en el 2017 como asistente especial del gerente general, función que desempeñó hasta el pasado viernes.

Tras su salida del equipo, Minaya volvió a dar toda una muestra de clase, ética y profesionalidad al ofrecer este lunes un comunicado en el que solo tuvo palabras de agradecimiento para los anteriores dueños de los Mets.

"Quiero agradecerle a Jeff Wilpon, Saúl Katz y Fred Wilpon por su amistad y la oportunidad que me dieron de ser parte de la familia de los Mets", destacó Minaya en su comunicado. "Fred y yo tenemos una relación de padre e hijo de muchos años, y espero que esa relación continúe".

Además también le deseo todo lo mejor al nuevo dueño de los Mets y los triunfos al equipo.

"Quiero felicitar a Steve Cohen por convertirse en el dueño de esta histórica franquicia. Steve es un amigo, y se que esto es un sueño de toda la vida de él. Confío que la pasión de Steve, su competitividad y su compromiso con la excelencia hará sentir orgulloso a los fanáticos de los Mets".

Además felicitó a Sandy Alderson en su nueva posición, de quien dijo que "he trabajado con Sandy y he competido contra él por muchos años, y se que hará todo lo posible para traer un campeonato de la serie mundial".

Con ese deseo presente en todo el comunicado ofrecido por Minaya, el ejecutivo dominicano también le dio las gracias a todos los jugadores que le ayudaron a que su gestión fuese siempre la más positiva, pero muy especialmente a los seguidores de los Mets, de quienes dijo que eran los mejores del mundo.

"Lo más importante, quiero agradecerles a los fanáticos. No hay un mejor aficionado en el béisbol que el de los Mets de Nueva York. Como niño que se crió entre las sombras del Shea Stadium, ha sido un honor haber sido parte de esta organización", subrayó Minaya. "¡Arriba los Mets!", concluyó Minaya, que firmó con un Omar de Queens.