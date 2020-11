Miriam Saavedra insiste: "Carlos Lozano tuvo una relación con Mayka pero le daba vergüenza admitirlo"

09/11/2020 Miriam Saavedra, disfrutando de la noche madrileña EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 10 (CHANCE)



Miriam Saavedra lo ha vuelto a hacer. Hace unas semanas la peruana aseguró que Carlos Lozano mantenía una relación con Mayka, una de las concursantes más populares de "La isla de las tentaciones". Una información que fue negada tanto por el presentador como por la influencer, que aseguraron que no habían tenido nada y que sólo habían hablado por redes sociales.



Sin embargo, la "princesa inca" sigue erre que erre y, asegura que Carlos y Mayka sí estuvieron juntos, pero que el presentador lo desmintió porque le daba vergüenza: "Al final los dos me dejaron cómo que yo estaba mintiendo. Me interesa poco la vida de mi ex. Pero si lo han negado por algo será. Me imagino que por vergüenza y ella un poco por dignidad estar tonteando con varios a la vez. Que me parece lícito, ojo. Una mujer tiene el derecho a hacer lo que le da la gana. Pero si es verdad que hay que dejar las cosas claras porque había una tercera persona, su novio, que no es una persona pública, me escribió muy afectado con este tema y me dio la razón".



Tajante y ofendida porque Carlos le haya dicho que deje de hablar de él, Miriam afirma que "él siempre insinúa de mí y yo siempre hablo con pruebas. No es un tema que me importe, ni me interese hablar". "Me importa un pimiento si tiene o no tiene. Yo lo dije porque lo dije. Creo que si lo negó con esta chica es porque la estaba conociendo y a ver que pasa. Luego ha visto la repercusión que tenía y no quería. Le daba un poco de vergüenza y lo entiendo", señala convencida la ganadora de Gran Hermano Vip, que confiesa que habla con el presentador porque "es mi vecino. Me lo cruzo en la calle, pero nada del otro mundo la verdad".