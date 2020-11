México.- La mexicana Leticia Bonifaz consigue un puesto en el Comité contra la Discriminación de la mujer de la ONU

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La mexicana Leticia Bonifaz ha conseguido este lunes un puesto en el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, organismo en el que México no tenía presencia desde hacía 16 años.



Para el período 2021-20214, Bonifaz intentará que los Estados que forman parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer adopten "acciones efectivas" hacia la no discriminación por razón de género.



Entre las iniciativas que persigue el organismo se destaca garantizar el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres y niñas a través de medidas preventivas, como el acceso a la justicia y el desarrollo de políticas específicas que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia sexual contra ellas.



También erradicar los embarazos adolescentes, garantizar el acceso universal a la salud para todas las mujeres, acabar con los estereotipos de género, promover la igualdad de género, entre otros.



No es la primera vez de Bonifaz en la ONU, pues fue consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y también ha sido directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del Tribunal Supremo de Justicia de México, así como directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia en Economía y Asesora Legal del Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México).



El CEDAW, creado en 1979, es el órgano de 23 expertos independientes en matera de derechos de la mujer que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es considerada la carta internacional de los derechos de las mujeres y es el segundo instrumento internacional más ratificado por los estados miembros de la ONU.



Esta elección se suma al resto de cargos que ha conseguido México en Naciones Unidas desde que la Administración de Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. La Misión Permanente de México en la ONU ha ganado todas las elecciones en las que ha participado como Estado, como miembro o a través de expertos independientes.



Asimismo, el CEDAW no será el único organismo en defensa de los derechos de las mujeres con presencia mexicana, ya que también participará en la Junta Ejecutiva de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y copresidirá el Grupo sobre Mujer, Paz y Seguridad dentro del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del próximo año.