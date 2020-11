08/11/2020 Mayka y Tony Spina ya no ocultan su relación. MADRID, 10 (CHANCE) Felices después de confirmar su incipiente relación, Mayka y Tony Spina han dejado de esconderse y presumen de su amor - o más bien de su pasión - por las calles de la capital. Después de una divertida comida en la que pudimos ver cómo el italiano ha encajado a la perfección en la pandilla de la concursante de "La isla de las tentaciones", la atractiva pareja demostró, en un alarde de besos, confidencias y miradas cómplices, que lo suyo va más en serio de lo que pensamos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Así, Mayka ha organizado una comida para que sus mejores amigas conozcan a Tony y hemos podido ver a Marta Peñate, Inma Campano y Melodie, acompañada por Beltrán - tentador con el que decidió abandonar el reality, y con quien tres meses después está más feliz que nunca - compartiendo risas y charla con el ex de Makoke a las puertas de un céntrico restaurante.



Tony, muy integrado en la mediática pandilla, mantuvo una distendida conversación con Beltrán antes de que ambos comenzasen su particular derroche de amor con sus chicas. Y es que tanto el tentador como Spina abrazaron y besaron cariñosos a sus novias, iniciando una "competición" a ver qué pareja era más ardiente.



Y no hay duda que los claros vencedores han sido Mayka y Tony Spina, a los que vimos besarse con pasión, abrazarse, compartir confidencias y mirarse con una complicidad que nunca vimos al italiano ni con Oriana Marzoli ni tampoco con Makoke.