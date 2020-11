Los dulces 21 de Joao Félix

El centrocampista del Atlético de Madrid Joao Félix celebra tras marcar el cuarto gol ante el Cádiz. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 10 nov (EFE).- Inmerso en su mejor momento deportivo desde que aterrizó, hace un año y cuatro meses, en el Atlético de Madrid, el delantero portugués Joao Félix cumple 21 años. Un dulce cumpleaños para un jugador en racha goleadora e instalado por fin como el líder por el que el club madrileño pagó un traspaso récord.

Fichado del Benfica portugués a cambio de 126 millones de euros con el reclamo de ser "puro talento", en una original puesta en escena del Atlético con un vídeo en el Museo del Prado madrileño, el traspaso más caro de la historia de la entidad, año y medio después Joao Félix festeja los 21 instalado en una nube de goles y con un reconocimiento unánime.

No es para menos: en los primeros diez partidos oficiales ha marcado siete tantos -figura en el segundo puesto de los goleadores de LaLiga Santander con cinco dianas, solo una menos que Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), y empatado con su compañero uruguayo Luis Suárez y con Paco Alcácer (Villarreal)- y ha ofrecido tres asistencias a sus compañeros.

Son números que en menos de un tercio de la competición mejoran los del curso pasado, una temporada 2019-20 en la que anotó nueve tantos y dio tres asistencias en 36 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

"De Joao he hablado un montón de veces y lo he explicado en todas las conferencias de prensa. Es muy importante para nosotros, está en muy buen momento y ojalá pueda tener la regularidad que hace que los jugadores crezcan y se posicionen en lugares importantes. Tenemos muy claro lo que necesitamos de Joao y está claro que hay un crecimiento", dijo sobre él su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, hace diez días, justo antes de jugar contra Osasuna.

Venía el portugués de hacer un doblete al Salzburgo austríaco (3-2), que repitió ante el conjunto navarro (1-3). No pudo marcar al Lokomotiv de Moscú ruso pese a protagonizar una segunda parte excelsa (1-1), pero volvió a reencontrarse con la portería rival este sábado ante el Cádiz (4-0), cuando también dio una asistencia.

"Está siendo un buen inicio de temporada, estoy trabajando para eso, mis compañeros me están ayudando y a seguir así para dar muchas alegrías al Atleti", dijo el portugués al término del duelo en Pamplona. "Intento disfrutar cada partido, la Champions es lo que me gusta jugar más, se ve la felicidad con la que juego y así quiero seguir", había asegurado antes, tras golear al Salzburgo.

Hay varios factores explicativos de esa felicidad, pero muchos de ellos pasan por la nueva propuesta ofensiva de juego del Atlético, que con la llegada de Luis Suárez se ha visto obligado a modular su esquema para acercar a más jugadores al delantero charrúa, como ya reconoció Simeone la semana pasada.

Esa mayor cercanía entre las piezas de ataque del Atlético beneficia a Suárez, pero casi más aún a Joao, al que en los últimos partidos se ha visto más liberado, realizando una función de mediapunta o enganche con tendencia a moverse hacia la zona izquierda del campo.

Cada uno de sus compañeros le aporta algo diferente: un centrocampista de perfil creativo como Koke Resurrección le permite colaborar en la construcción del juego, un 'todocampista' de rompe y rasga como Marcos Llorente le descarga de la presión a la salida de balón del contrario al tiempo que le da alternativas de pase, y con la picardía del argentino Ángel Correa generan rápidos contragolpes. Con Suárez encuentra al mismo tiempo un objetivo para los pases interiores y un socio para armar paredes en la frontal del área.

En ese estado de felicidad cumple Joao los 21 años. Sus cuentas en redes sociales como Instagram o Twitter se han llenado de felicitaciones de amigos -y también de los buenos deseos de una leyenda del Atlético y Portugal como Paulo Futre, así como los de las cuentas oficiales del Atlético y el Benfica- que dan cuenta de que, pese a la responsabilidad asociada a su fichaje millonario, sigue siendo un joven con toda una vida por delante.

A sus 21 años, vive su mejor momento como rojiblanco, que intentará trasladar a Portugal de cara al amistoso contra Andorra y los partidos de Liga de Naciones contra Francia y Croacia. A la vuelta de la concentración de las 'quinas', espera la visita del Barcelona al Wanda Metropolitano, otro reto de madurez.

Miguel Ángel Moreno