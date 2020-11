Las bolsas europeas abren con ligeras subidas tras las fuertes alzas de ayer

Agentes trabajan en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. EFE/Armando Babani/Archivo

Madrid, 10 nov (EFE).- Las principales bolsas europeas han abierto la sesión con ligeras subidas después de que el lunes experimentaran fuertes alzas impulsadas por el anuncio de la empresa farmacéutica Pfizer de que su vacuna tiene una eficacia del 90 % en la prevención de la covid-19.

Minutos después de la apertura y tras un arranque marcado por la indefinición, Londres y Madrid ganaban un 0,6 %; París, un 0,5 %; Milán, un 0,4 %, y Fráncfort, un 0,3 %.

Previamente, en Asia, Tokio había cerrado la sesión con una subida del 0,26 %, y Seúl, un 0,23 %.

En Wall Street, el Dow Jones cerró ayer con un avance del 2,95 %.

Según los analistas de Renta4Banco, "aunque los resultados de la vacuna de Pfizer son indudablemente buenas noticias, también conviene ser prudentes porque los resultados no son aún definitivos".

"Queda por comprobar su eficacia definitiva, saber si esta eficacia aplica a todos los grupos de edad, si no hay efectos secundarios relevantes, así como el momento de disponibilidad global de la vacuna, que es aún incierto", apunta Renta4Banco.

Los inversores también analizan con detalle los datos de inflación en China, que muestran que no existe presión sobre los precios ni siquiera en la economía que ha avanzado más en la recuperación.

El principal indicador de la inflación en China, el índice de precios al consumidor (IPC), subió un 0,5 % interanual en octubre, el avance más exiguo desde octubre de 2009.

En el mercado petrolero, los precios suben ligeramente. El Brent, el crudo de referencia en Europa, se encarece un 0,7 % y ronda los 42,7 dólares por barril, mientra que el West Texas Intermediate (WTI), referente en EEUU, avanza un 0,5 % antes de la apertura formal del mercado y roza los 40,5 dólares por barril.

El precio del oro, uno de los activos refugio en tiempos de crisis, se recupera y se acerca a los 1.885 dólares por onza.

En el mercado de divisas, el euro gana terreno frente al dólar y se cambia a 1,182 unidades.