La UA exige el "cese de las hostilidades" entre Etiopía y la región de Tigray

El líder del Frente de Liberación del Tigray (TPLF), Debretsion Gebremichael. EFE/EPA/STR/Archivo

Adís Abeba, 10 nov (EFE).- La Unión Africana (UA) exigió hoy el "cese inmediato de las hostilidades" en el conflicto militar que enfrenta desde el pasado miércoles al Gobierno de Etiopía y las autoridades rebeldes de la norteña región de Tigray.

"Hago un llamamiento para el cese inmediato de las hostilidades y pido a las partes que respeten los derechos humanos y garanticen la protección de los civiles. Además, insto a las partes a entablar un diálogo para buscar una solución pacífica en interés de Etiopía", afirmó el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Moussa Faki Mahamat, en un mensaje divulgado en su cuenta de Twitter.

El conflicto, que libran el Ejército federal y las fuerzas del Frente de Liberación del Tigray (TPLF), gobernante en la región, amenaza con abocar a Etiopía a una guerra civil, si se intensifica la escalada bélica; y pone en riesgo la estabilidad del Cuerno de África.

"Sigo con preocupación la escalada de la confrontación militar en Etiopía y deseo reafirmar el firme apego de la UA al orden constitucional, la integridad territorial, la unidad y la soberanía nacional de la FDR (siglas en inglés de República Federal Democrática) de Etiopía para garantizar la estabilidad en el país y la región", subrayó Mahamat desde la sede de la Unión en Adís Abeba.

"Deseo reiterar la continua disponibilidad de la Unión Africana para apoyar un esfuerzo interetíope en la búsqueda de la paz y la estabilidad", agregó el jefe de la Comisión de la UA, que, hasta hoy, había guardado públicamente silencio oficial sobre la contienda.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ordenó el pasado miércoles la ofensiva militar, tras acusar al TPLF -que llevaba meses desafiando al Ejecutivo central- de haber atacado una base del Ejército etíope para robar armamento, provocando "muertes".

Resulta complicado, no obstante, saber cuál es la situación sobre el terreno, pues el Gobierno federal ha cortado las telecomunicaciones e internet en Tigray, si bien se han producido bombardeos en la capital de la región, Mekele, y contra instalaciones militares del TPLF, según el Ejecutivo de Adís Abeba.

Al menos seis personas han muerto y más de sesenta han resultado heridas tras el comienzo de la ofensiva militar del Gobierno etíope, según informó Médicos Sin Fronteras (MSF) el pasado sábado, aunque se teme que esa cifra sea mucho más elevada.

EL RETRASO DE LAS ELECCIONES, PUNTO DE INFLEXIÓN

El contencioso entre Tigray y el Gobierno federal viene complicándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar el pasado agosto como punto de inflexión.

Etiopía fomenta, desde su refundación tras la caída del comunismo en 1991, una política de federalismo étnico, donde supuestamente todas las etnias tienen igual valor y representación.

Sin embargo, desde entonces el TPLF lideró la coalición étnica que conformaba el gobernante EPRDF hasta el nombramiento en 2018 de Abiy, un joven político de origen ahmárico y oromo, como primer ministro.

Abiy forzó la dimisión de muchos altos cargos tigriñas tanto del Ejército como de posiciones de poder y comenzó un intento de extirpar el etnicismo de la política reformando el EPRDF en el Partido de la Prosperidad (PP), con el que pretende presentarse a las elecciones y del que se ha desvinculado el TPLF.

Tras el retraso de las elecciones por la COVID-19, el TPLF celebró el pasado septiembre sus propios comicios parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que proclame ahora la necesidad de restaurar en Tigray el "orden constitucional".

Además, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo federal.

Abiy Ahmed, de 44 años, ha impulsado importantes reformas en Etiopía, el segundo país más poblado de África, como la amnistía a miles de presos políticos, la legalización de partidos opositores y el compromiso de celebrar elecciones democráticas.

Sin embargo, el gobernante también ha soportado críticas por no resolver algunos problemas perentorios, como las tensiones étnicas que han ocasionado olas de violencia.