La Guaira y un invicto Caracas, al frente de la liga venezolana

En la imagen, Robert Hernández de Caracas. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Caracas, 9 nov (EFE).- El Deportivo La Guaira, equipo revelación, y el Caracas, invicto hasta la fecha, son los líderes de los dos grupos en que ha quedado dividida la liga venezolana de fútbol tras el cierre de la quinta y séptima jornada, respectivamente, que terminaron este lunes.

La liga se ha comenzado a jugar con formato de burbuja y dividida en dos grupos ante la pandemia de covid-19, si bien el grupo A, que lidera La Guaira, comenzó a disputar sus encuentros antes, por lo que la mayoría de los equipos ya han jugado 7 partidos.

En el grupo B, el que lidera el Caracas tras ganar 2-1 al Metropolitanos, se acaba de concluir la quinta jornada.

Estos son otros titulares que deja la liga venezolana.

CARACAS SÓLIDO

El Caracas, ya eliminado de la Libertadores y la Sudamericana, se mantiene un sólido líder del grupo B, a priori el más fuerte de los dos, tras vencer a Metropolitanos en el derbi de la capital venezolana.

Richard Celis y Robert Hernández, de penalti, anotaron para el Caracas, mientras que Johan Moreno anotó el gol de Los Violetas.

LA GUAIRA, REVELACIÓN

La Guaira ya es el equipo revelación de este torneo con cinco partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

En su último partido, disputado este sábado, derrotó 0-2 al Mineros de Guayana con goles de Charlis Ortiz y Jovanny Bolívar, lo que le permitió encaramarse a la primera plaza con 16 puntos, dos más que el Yaracuyanos, que es segundo.

UN CARABOBO DE RÉCORD NEGATIVO

En el otro extremo de la clasificación, se ubica el Carabobo, un equipo modesto pero que no ha sido capaz de encontrar el ritmo tras el parón por la pandemia y no ha conseguido ninguna victoria pese a que ya ha disputado ocho partidos.

Hasta el momento, lleva cuatro puntos fruto de cuatro empates, el último de ellos (2-2) frente al Deportivo Lara este mismo domingo.

Ottoniel José Medina, en propia puerta, e Ignacio Anzola anotaron los tantos del Lara, mientras que Williams José Pedrozo y José Ángel Ferrer lograron los goles del Carabobo.

Situación similar vive el Gran Valencia en el grupo B, pues no ha ganado ninguno de los cinco partidos que ha disputado y lleva apenas tres puntos.

1-0, EL RESULTADO FAVORITO EN VENEZUELA

No cabe duda que la falta de ritmo y de olfato para el gol hace que un tanto pueda marcar la diferencia, pero es que tres partidos de la jornada concluyeron 1-0.

Monagas, Zamora y Deportivo Táchira vencieron por ese resultado a Portuguesa, Gran Valencia y Aragua, respectivamente.

Los tres equipos supieron hacer valer la mínima diferencia para llevarse los tres puntos en duelos con más ganas que fútbol.

DEPORTIVO TÁCHIRA, TAMBIÉN INVICTO

El segundo clasificado del Grupo B es el Deportivo Táchira, uno de los clubes clásicos de la liga venezolana.

Al igual que el Caracas, ha ganado cuatro de sus cinco primeros partidos y ha empatado uno, precisamente con el equipo de la capital.

Sin embargo, la diferencia de goles favorece al Rojo, líder de su grupo.