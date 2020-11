La española Marta Nieto, nominada a mejor actriz del cine europeo por "Madre"

La actriz Marta Nieto, protagonista de la película "Madre" de Sorogoyen. EFE/Raúl Caro/ Archivo

Sevilla, (España) 10 nov (EFE).- La actriz española Marta Nieto ha conseguido una nominación a mejor actriz en la 33 edición de los Premios del Cine Europeo por su papel en el largometraje "Madre" de Rodrigo Sorogoyen.

La lectura de nominaciones ha tenido lugar este mediodía en la ciudad de Sevilla (sur) en el marco del 17 Festival de Cine Europeo de Sevilla aunque este año, debido a la pandemia, la rueda de prensa de la Academia de Cine Europeo (EFA) ha sido telemática.

Las películas favoritas para estos premios, que se entregarán en una ceremonia 'online' el próximo 12 de diciembre desde Berlín, son la polaca "Corpus Christi", de Jan Komasa, "Another round" del danés Thomas Vinterberg y la italiana "Martin Eden" de Pietro Marcello, con cuatro nominaciones cada una.

La presencia española en los próximos premios EFA se completa con "Ventajas de viajar en tren" de Aritz Moreno, candidata a mejor comedia y en la categoría de animación, "Klaus", de Sergio Pablos y la coproducción "Josep", de Aurel, candidaturas todas estas que ya se habían adelantado en días pasados.

Marta Nieto ya se llevó un premio de la Mostra de Venecia por su trabajo en "Madre" además del premio Forqué de EGEDA en España, y estuvo nominada a los Goya, los premios del cine español, entre otros reconocimientos.

Ahora le tocará competir con la alemana Paula Beer, nominada por "Ondina", la rusa Natalia Berezhnaya ("Dau. Natasha"), las noruegas Andrea Bræin Hovig ("Hope") y Ane Dahl Torp ("Charter") y la alemana Nina Hoss ("My little sister").

Las favoritas de esta edición -"Corpus Christi", "Another round" y "Martin Eden"- competirán por el premio principal, el de mejor película, y también coinciden en las categorías de mejor director, mejor guion y mejor actor -Bartosz Bielenia, Mads Mikkelsen y Luca Marinelli respectivamente-.

Las otras candidatas a mejor película son "Berlin Alexanderplatz", del alemán de origen afgano Burhan Qurbani, que también compite por el premio a mejor guion; la checa "The painted bird", de Vaclav Marhoul y "Ondina" del alemán Christian Petzold, que inauguró el pasado viernes el Festival de Sevilla.

Viggo Mortensen es otro de los aspirantes al premio a mejor actor por su trabajo en "Falling", película que él mismo dirige y escribe. El resto de candidatos son el serbio Goran Bogdan por "Father" y el italiano Elio Germano por "Volevo nascondermi".

Agnieszka Holland por "Charlatan", François Ozon por "Verano del 85" y Maria Sødahl por "Hope" son finalistas también al premio a mejor director.

Mike Downey, el presidente de la Junta directiva de la Academia de Cine Europeo, ha participado en la rueda de prensa desde Sevilla, según ha dicho, "en solidaridad" con los organizadores, mientras que Marion Döring, directora de EFA, le ha acompañado en la lectura desde Berlín.

En un principio estaba previsto que la ceremonia de los Premios de Cine Europeo de este año tuviera lugar en Reikiavik, pero debido a la pandemia se ha tenido que reorganizar una celebración telemática.

Downey ha avanzado que Islandia se ha ofrecido a acoger los premios en otra edición, que podría ser, ha dicho, la de 2022, ya que el año que viene está previsto que se celebren en Berlín.