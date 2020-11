La Conferencia sobre refugiados sirios arranca mañana sin los ministros de la UE

EFE/EPA/Syrian Presidency HANDOUT HANDOUT

Beirut, 10 nov (EFE).- La Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados Sirios, organizada por Damasco y Moscú, empezará mañana en la capital siria con la participación de países principalmente árabes y asiáticos y sin la presencia de la Unión Europea (UE), que ha decidido no acudir a la polémica cita.

La agencia oficial siria SANA informó este martes de que los asistentes debatirán durante dos días las condiciones para el regreso de millones de refugiados al país, en guerra desde 2011, y los obstáculos existentes para su retorno, entre otros asuntos.

Sin que se haya dado a conocer todavía una agenda específica del evento, el Consejo de la UE anunció hoy que varios ministros y altos cargos han recibido invitaciones para la conferencia, a la que no asistirán al considerar que la "prioridad" actual debe ser la creación de condiciones para un regreso "seguro, voluntario y digno".

"Mientras que la decisión de regresar debe ser siempre individual, las condiciones en Siria en la actualidad no se prestan a la promoción de un retorno voluntario a gran escala, en condiciones de seguridad y dignidad en línea con las leyes internacionales", alertó el Consejo de la UE en un comunicado.

En este sentido, ese órgano defendió que los regresos "limitados" que se han producido han puesto de manifiesto la existencia de "muchos obstáculos y amenazas" como detenciones indiscriminadas, desapariciones forzosas, tortura, violencia sexual o escasez de servicios básicos.

Frente a la postura de la Unión Europea, naciones como China, Rusia, Irán, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Omán han confirmado su asistencia al evento, según indicó ayer el ministro adjunto de Exteriores sirio, Ayman Sousan.

De acuerdo con SANA, Sousan afirmó que se ha invitado a "todos" los países excepto Turquía, valedora de la oposición siria.

"No es posible esperar ninguna cuestión positiva del régimen de (el presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan, el primer patrocinador de las organizaciones terroristas en Siria", concluyó el ministro adjunto, al agregar que la ONU actuará como "observadora".

El conflicto de Siria, que comenzó en 2011 y aún continúa, ha devastado el país, del que han huido 5,55 millones de personas hacia otras partes del mundo, mientras que 6,6 millones de sirios son desplazados en su propio país, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).