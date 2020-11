Israel/Líbano.- Israel asegura haber derribado un dron de Hezbolá que entró en el país desde Líbano

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha asegurado este martes haber derribado un dron supuestamente controlado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá después de que entrara en el espacio aéreo israelí desde el país vecino.



"Nuestras tropas han supervisado y derribado un dron propiedad de Hezbolá que cruzó de Líbano a Israel. No ha habido peligro a las comunidades cercanas o a nuestras fuerzas", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



"Mantenemos una disposición elevada y no toleraremos ninguna violación de la soberanía israelí", han agregado a través de su cuenta en la red social Twitter. Hezbolá no se ha pronunciado por el momento sobre lo sucedido.



El incidente ha tenido lugar cerca de dos semanas después de que Líbano e Israel mantuvieran una serie de contactos indirectos, mediados por Estados Unidos, en el marco de sus esfuerzos para intentar lograr un acuerdo sobre la delimitación de sus fronteras marítimas.



Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.



El bloque parlamentario de Hezbolá, Lealtad a la Resistencia, recalcó el 8 de octubre que las negociaciones con Israel "no están conectadas" con la posibilidad de un acuerdo de paz con "el enemigo sionista que usurpa Palestina".



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación.

