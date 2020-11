Honduras de nuevo fuera de la Cuenta del Milenio por no controlar la corrupción

En la imagen, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (c). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 9 nov (EFE).- Honduras quedó este lunes, por noveno año consecutivo, excluida de la Corporación Desafío del Milenio (MCC, sigla en inglés), de Estados Unidos, al no aprobar los indicadores respecto al control de la corrupción.

Según un informe de la MCC, el país reprobó en 10 de los 20 indicadores que le pudieron permitir, en 2021, calificar al programa de ayuda económica de Estados Unidos.

La calificación obtenida por el país, de hecho contradice informes oficiales del Gobierno hondureño en el sentido de que se ha venido combatiendo el flagelo de la corrupción desde 2014, cuando el presidente, Juan Orlando Hernández, asumió su primer mandato de cuatro años.

Honduras también quedó fuera de la MCC en los últimos años del Gobierno que presidió Porfirio Lobo.

Entre otros indicadores, la MCC indicó que el país reprobó en el Control de la corrupción, Efectividad del Gobierno, Imperio de la ley, Libertad de información, Derechos y acceso a la tierra y Tasas de inmunización.

En lo que respecta al control de la corrupción, el país tuvo un retroceso del 18 por ciento, según la información de la MCC, que se fundamenta en registros del Banco Mundial, que calificó a 60 países pobres.

Las categorías para medir los indicadores de la MCC son Libertad económica, Gobernar con justicia e Invertir en las personas.

Según la Ley de la MCC, "los países candidatos deben calificar como países de ingresos bajos o medianos bajos".

Señala además que, específicamente, un país será candidato en la categoría de bajos ingresos para el año fiscal 2021 si tiene un ingreso per cápita que no es mayor que el umbral del país de ingreso medio bajo del Banco Mundial, que es de 4.045 dólares.

El informe de la MCC indica que el ingreso per cápita de Honduras es de 2.330 dólares y que su población es de 9,5 millones de habitantes.

Según analistas locales, Honduras también estaría siendo excluida en 2021 para otro programa de la MCC, por la presunta corrupción que ha habido este año en la compra de siete hospitales móviles en Turquía, a un coste que ronda los 48 millones, que habrían sido sobrevalorados, lo mismo que de medicinas y otros requerimientos para atender la pandemia de la covid-19 que afecta al país desde marzo.

La difusión del informe de la MCC coincide con el anuncio del Gobierno sobre la creación de la Secretaría de Transparencia, contra la que han reaccionado varios sectores, porque consideran que sería una paralela al Consejo Nacional Anticorrupción y al Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sobre la creación de la Secretaría de Transparencia analistas consideran que es tarde, considerando que el Gobierno que preside Juan Orlando Hernández está próximo por terminar, el 27 de enero de 2022.

La designada presidencial (vicepresidenta), María Antonia Rivera, salió hoy al paso y dijo que la nueva institución ayudará "a aumentar el tema de transparencia, controles y quita tanta burocracia en la administración".