Golf.-Jon Rahm: "Hay tanta historia de campeones españoles en el Masters que me encantaría poder añadir mi nombre"

10/11/2020 Jon Rahm golpea una bola durante su sesión de práctica del martes en el Augusta National NORTEAMÉRICA DEPORTES ESTADOS UNIDOS THE MASTERS



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El golfista español Jon Rahm reconoció que se siente "con bastante confianza" para afrontar desde este jueves el asalto al Masters de Augusta, cuarto y último 'major' de la temporada, y poder añadir su nombre al palmarés de un torneo donde "hay tanta historia de campeones españoles".



"Este es un evento especial para todos los que vienen aquí y compiten en el Masters. Diría que hay tanta historia de campeones españoles aquí, con tres grandes campeones e ídolos míos, que me encantaría poder agregar mi nombre a esa lista", afirmó Rahm este martes en rueda de prensa, que coincidió con su 26 cumpleaños.



Aunque el coronavirus haya cambiado la fecha de la disputa del 'major' de primavera a otoño, en este 2020 se cumplen 40 años "de la primera de las dos victorias de 'Seve' en Augusta", recordó el de Barrika. "Cinco chaquetas verdes se han ido a España, espero que, con suerte, pueda ser la sexta", confesó en relación a los triunfos de José María Olazabal en 1994 y 1999, y el de Sergio García en 2017.



En este sentido, tuvo un sentido recuerdo para el castellonense, que se perderá la cita por el coronavirus, lo que le deja "un poco triste". "Mi corazón está con él. Sé que tuvo algunos momentos malos con el COVID perdiendo a miembros de su familia, y ahora lo tiene él. Sabiendo lo especial que es esta semana para él, le deseo una pronta recuperación", comentó.



Con todo, Rahm se ve con opciones. "No puedo mentir, me siento con bastante confianza. Incluso en mi último torneo, el ZoZo Championship, golpeé a la bola tan bien como pude hacerlo desde el 'tee' hasta el 'green', especialmente el domingo y el fin de semana", recalcó.



"Creo que la mejor manera de explicarlo es que simplemente estoy feliz fuera del campo de golf, estoy feliz dentro de los límites ahora de esta pandemia, y también estoy feliz en el campo. He estado trabajando y jugando bien al golf y, con suerte, algo especial sucederá este fin de semana", añadió.



Rahm está en la terna de favoritos a enfundarse la tradicional chaqueta verde y de momento, además de por su estado de forma, lo ha demostrado realizando dos hoyos en un golpe durante sus entrenamientos. El lunes lo hizo en el par 3 del 4 y este martes lo repitió en el par 3 del 16, con un sensacional golpe que botó varias veces en el agua antes de alcanzar el 'green' y caer directamente al agujero.



El vasco, actual número dos del mundo, ya sabe también con quien jugará las dos primeras rondas en el Augusta National. Sus compañeros serán el estadounidense Bryson DeChambeau, ganador del US Open, y el sudafricano Louis Oosthuizen, segundo en este 'major' en 2012. Rafa Cabrera-Bello lo hará con el canadiense Mike Weir, campeón en 2003, y el inglés Matt Wallace, y José María Olazabal con el estadounidense Andrew Putnam y el irlandés James Sugrue.