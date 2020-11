Fútbol.- Leonardo reconoce que el PSG "forma parte" de los pocos clubs que podrían fichar a Cristiano Ronaldo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El director deportivo del Paris Saint-Germain francés, Leonardo Nascimento de Araújo, reconoció que el club podría ser de los que pujasen por el posible fichaje de Cristiano Ronaldo si este decidiese dejar la Juventus, y también admitió el deseo de renovar a piezas claves como Kylian Mbappé, Neymar y Ángel di María.



"Quién sabe, tal vez un día Cristiano se despierte y diga: 'Quiero ir a jugar a otro club'. ¿Y cuántos clubes se lo pueden permitir? Cuatro, cinco, seis o siete, es un círculo pequeño y el PSG forma parte. La situación actual es muy complicada para todos, pero el mercado es una cuestión de oportunidades y a veces pueden pasar cosas extraordinarias", expresó Leonardo a preguntas de los aficionados a través de las redes sociales.



El brasileño también dejó claro que quieren renovar a "Di María, Neymar, Mbappé, Bernat y Draxler". "Hemos comenzado las discusiones y deberían intensificarse en las próximas semanas. Creo que ahora es el momento adecuado y estamos llegando a un momento crucial para estas renovaciones. Tenemos un equipo con jugadores jóvenes, pero ya con mucha experiencia y seremos uno de los mejores equipos durante los próximos cinco años", advirtió.



También se mostró esperanzado sobre el futuro en la Liga de Campeones pese a tener "un comienzo complicado", con sólo un triunfo en los tres primeros partidos. "Los resultados de este grupo son un poco locos, con equipos ganando y luego perdiendo, así que todo sigue muy abierto", comentó.



Por ello, sabe que el próximo partido contra el Leipzig en el Parque de los Príncipes es "crucial". "Tenemos que prepararnos lo mejor posible. Hubiéramos preferido ganar los primeros tres partidos, pero aún está todo por jugarse", apuntó el director deportivo del conjunto parisino.



En este sentido, no hay dudas sobre el entrenador Thomas Tuchel. "El club siempre debe apoyar a su entrenador, pero también hay que decirse cosas cuando sea necesario. Tuvimos una discusión, hablamos internamente, pero no nos gustó el hecho de que fuera pública, pero nunca se planteó la cuestión de sustituirle", explicó.



Con todo, Leonardo es "optimista" para el futuro porque cuentan con "un gran equipo" y el presidente, Nasser Al-Khelaifi, "es muy ambicioso". "El año pasado no fue fácil, pero ganamos cuatro títulos y llegamos a la final de la Champions. Cuando miramos la historia del club, vemos que muchas cosas han cambiado, evolucionado, y tenemos muchas cosas maravillosas que esperar en el futuro", sentenció.

