Fútbol.- El seleccionador danés y ocho jugadores se perderán el amistoso ante Suecia por ser contactos de un positivo

ESTOCOLMO, 10 (dpa/EP)



El seleccionador de Dinamarca de fútbol, su ayudante y ocho jugadores tuvieron que autoaislarse este martes por ser considerados contactos estrechos de dos casos positivos por coronavirus dentro del combinado nacional y no estarán en el amistoso de este miércoles ante Dinamarca.



La Asociación Danesa de Fútbol confirmó los positivos del extremo del Hoffenheim Robert Skov y de uno de los fisioterapeutas del equipo, los cuales no habían presentado síntomas tras las pruebas a las que se sometieron ayer lunes cuando se inició la concentración.



"Después de ponernos en contacto con las autoridades sanitarias, nos decidimos por un principio de precaución, en el que aislamos a varias personas que han estado en posible contacto estrecho con los dos", dijo el médico del combinado danés Morten Boesen.



Dinamarca tuvo que llamar a otros ocho nuevos futbolistas para la disputa de este encuentro, para el que todos deberán pasar de nuevo pruebas, según lo que dictamina la UEFA. Hjulmand ya tuvo que modificar su lista inicial por la estricta normativa en el Reino Unido, que le privó de contar con siete futbolistas que juegan en la Premier. En Suecia, de momento, no estará su seleccionador Janne Andersson, que no pudo viajar a Dinamarca tras el positivo de un miembro de su familia.





