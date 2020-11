Evo Morales ve en el litio la causa del "golpe de Estado" en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales habla durante una conferencia de prensa en Uyuni (Bolivia). EFE/Paolo Aguilar

Uyuni (Bolivia), 10 nov (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró este miércoles que los grandes yacimientos de litio que tiene su país fueron el motivo del "golpe de Estado" del que mantiene que fue víctima en la crisis política desatada tras las sospechas de fraude en las elecciones de 2019.

Un día después de volver a Bolivia tras haber estado casi un año acogido entre México y Argentina mientras estuvo vigente el Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, Morales ofreció una conferencia de prensa exclusivamente para hablar sobre el proyecto que tenía su Gobierno para industrializar el litio.

En esta comparecencia, donde no aceptó hablar sobre ningún otro tema más allá del litio, el exmandatario sostuvo que este proyecto quedó paralizado durante el tiempo de vigencia del Gobierno de Áñez pero aseguró que se retomará ahora que su exministro de Economía Luis Arce es el nuevo presidente por los próximos cinco años.

La convocatoria a los periodistas se hizo en uno de los hoteles ubicados frente al famoso salar de Uyuni, uno de los atractivos turísticos de Bolivia más conocidos en el mundo, durante la segunda de las tres etapas de su gira de retorno, con la que está recorriendo gran parte del territorio boliviano.

Morales recordó que, en su tiempo como presidente, tuvo conversaciones con dignatarios de Corea Del Sur y Japón a los que les ofreció vender a sus industrias tecnologías baterías de litio ensambladas en Bolivia, lo que aparentemente no terminó de convencer a sus interlocutores.

UNA LUCHA DE LA HUMANIDAD

"Después de tantas reuniones, me di cuenta de que el occidente, es decir, los países industrializados, solo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros les garanticemos la materia prima", afirmó Morales.

"La lucha de la humanidad siempre es por el control de los recursos naturales. ¿De quiénes son los recursos naturales? De los pueblos bajo la administración del Estado o de los privados bajo el saqueo de las trasnacionales", agregó.

En ese sentido, Morales consideró que "allí donde los pueblos son dueños de los recursos naturales, preparan bases e intervenciones militares e incluso golpes de Estado".

RECADO PARA ELON MUSK

Seguidamente recordó el mensaje publicado en redes sociales por Elon Musk, el dueño de Tesla, referente al nivel mundial en la fabricación de automóviles eléctricos.

El multimillonario empresario aseguró, en aparente ironía, que ellos golpearían a quien quisieran, en respuesta a un usuario que le recriminaba que Estados Unidos hubiera dado un "golpe de Estado" en Bolivia para quedarse con su litio.

"El dueño de Tesla dice haber financiado del golpe de Estado, solo por el litio. En Estados Unidos existe gran preocupación por el litio, y este golpe es al litio. No quieren que nosotros le demos el valor agregado al litio como Estado, siempre quieren que nuestros recursos naturales estén en manos de las trasnacionales", dijo.

Morales manifestó seguir convencido de que "dos o tres países definirán en el futuro el precio del litio para el mundo", por lo que animó al resto de países latinoamericanos a mantener su soberanía sobre los recursos naturales.

"Tenemos que trabajar ahí todos los latinoamericanos", señaló Morales, quien cree que de esa forma el continente podrá cerrar la brecha en ciencia y tecnología.

AVANZA EN SU GIRA DE RETORNO

Morales brindó esta conferencia en su segundo día de su gira de retorno a Bolivia, un recorrido de sur a centro con distintas paradas con actos sociales y mítines en aquellas regiones del país donde tiene más apoyo.

La caravana comenzó el lunes tras regresar a Bolivia caminando a pie por la frontera con Argentina, donde ha estado acogido los últimos 11 meses, y desde ahí llegó a Uyuni.

Este martes seguirá hacia Oruro, con una emotiva parada en Orinoca, la aldea que lo vio nacer hace 61 años en las cercanías del lago Poopó.

El miércoles será el último día de la ruta donde directamente llegará a Chimoré, el enclave cocalero del Trópico de Cochabamba del que surgió como líder sindical antes de ser presidente y donde ha anunciado que se establecerá para volver a esas labores.

No es casualidad que llegue el 11 de noviembre a Chimoré, el mismo día y el mismo lugar donde hace un año salió casi en secreto del país en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana tras haber renunciado el día anterior, mientras crecían las sospechas de un fraude electoral a su favor y clima de inestabilidad social.