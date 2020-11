Etiopía.- Abiy dice que la operación en Tigray concluirá "cuando la junta criminal sea desarmada"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha asegurado este martes que la operación militar lanzada contra la región de Tigray concluirá una vez la "junta criminal" que la gobierna haya sido desarmada y se haya reinstaurado una administración "legítima" en ella.



"Nuestras operaciones de mantenimiento del orden en Tigray están procediendo según lo previsto", ha explicado en su Twitter el primer ministro, que el domingo procedió a cambiar toda la cúpula de seguridad del país en plena escalada con las autoridades de esta región norteña.



"Las operaciones cesarán tan pronto como la junta criminal sea desarmada, sea restaurada una administración legítima en la región y los fugitivos sean detenidos y llevados ante la justicia", ha aclarado, asegurando que estos últimos "rápidamente están al alcance".



Este lunes, el primer ministro ya adelantó que la operación lanzada el pasado miércoles contra el Frente de Liberación del Tigray (TPLF), que gobierna la citada región, "terminará pronto", al tiempo que ha subrayado que los temores de que el país se vea sumido "en el caos" a causa de la situación "son infundados".



La campaña militar llegó tras meses de tensiones con el TPLF y después de que el Gobierno denunciara un ataque por parte del TPLF contra la principal base militar en la ciudad de Mekelle, capital de la región de Tigray. En el marco de la misma, se ha producido un número aún indeterminado de víctimas y el Ejército etíope ha efectuado bombardeos aéreos, según confirmó el propio Abiy.



LAS TENSIONES CON EL TPLF



El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una alianza sustentada en las etnias, hasta la llegada al poder de Abiy, el primer oromo en convertirse en jefe de Gobierno.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.



Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes.



Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central y reclamó a todos sus representantes que abandonaran las instituciones argumentando que Abiy se encuentra ilegalmente en el cargo tras el fin de su mandato.

