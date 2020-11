Estados Unidos.- Vox no reconoce aún la victoria de Biden en las elecciones de Estados Unidos

14/09/2020 El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, ofrece un rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política del partido, en Madrid (España), a 14 de septiembre de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



Acusa a Pablo Iglesias de utilizar "de forma abusiva" al Rey para impulsar "sus proyectos ideológicos en contra de la libertad".



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se ha negado este martes valorar la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, alegando que su partido sólo se pronunciará sobre esos comicios cuando se sepa el resultado de los mismos.



"Valoraremos el resultado cuando sepamos el resultado. Cuando se haya cumplido el procedimiento y haya una proclamación formal del presidente, lo podremos valorar, lo que no podemos valorar son declaraciones de la Asociación de la Prensa estadounidense proclamando a un presidente que aún no ha sido proclamado", ha sentenciado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de su formación.



EL FRACASO DE LOS QUE PRONOSTICABAN LA DERROTA DE TRUMP



Lo que sí ha comentado, para criticarla, ha sido la decisión de varias televisiones norteamericanas de cortar la semana pasada el discurso del presidente Donald Trump cuyas palabras dejaron de emitir alegando que se trataba de mentiras.



Y, además, ha subrayado que los únicos "derrotados" en las elecciones presidenciales han sido los medios de comunicación y los expertos y politólogos que anunciaron "una derrota inmisericorde de Trump y las fuerzas patrióticas frente a la democracia"



"Han perdido y la forma de demostrarlo es eliminar tuits y quitar la emisión en directo de las declaraciones de Trump para que no se vea que han sido derrotados", ha protestado Buxadé.



IGLESIAS ABUSA DE LA FIGURA DEL REY



Por otra parte, el dirigente de Vox ha aprovechado su comparecencia para cargar contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que ha acusado utilizar "de forma abusiva" al Rey Felipe VI para impulsar "sus proyectos ideológicos en contra de la libertad".



Buxadé se refería a las gestiones realizadas por Iglesias durante su visita a Bolivia, donde ha acudido junto al jefe del Estado y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la toma de posesión del nuevo presidente, Luis Arce.



En concreto, el también eurodiputado de Vox ha recriminado a Iglesias que haya aprovechado el viaje para "hacerse fotos con pequeños o grandes tiranos" y para impulsar la 'Declaración de la paz', un manifiesto en defensa de la democracia en el que se alerta contra "el golpismo de la ultraderecha" y que lleva la firma de varios mandatarios y exmandatarios latinoamericanos y del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.



Según Buxadé, ese texto es una respuesta a la 'Declaración de Madrid', impulsada hace dos semanas por el líder de Vox, Santiago Abascal, en la que más de 50 personalidades de la escena internacional se pronunciaban "en favor de la libertad y la democracia en toda la Iberosfera". A su juicio, esa declaración "dolió" y puso "un poquito nervioso" al líder de Podemos y por eso ha optado por "contraprogramarla".