Estados Unidos.- Defensa confía en que la relación con Estados Unidos sea "más fácil" bajo el mandato de Biden

05/11/2020 La secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, en la Comisión de Defensa del Congreso POLITICA CONGRESO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa espera que las relaciones con Estados Unidos sean "más fáciles" a partir del próximo 20 de enero, fecha prevista para que el demócrata Joe Biden tome posesión como presidente del país en sustitución de Donald Trump.



Así lo ha deslizado este martes la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro, durante una comparecencia en el Senado. "Confiamos en que a partir del 20 de enero las cosas sean más fáciles y consigamos estabilizar la situación", ha asegurado respecto a la cooperación en materia de defensa.



Entre los asuntos más inmediatos, Estados Unidos y España tienen sobre la mesa la renovación del convenio para el uso de las bases de Morón y Rota, en Andalucía, el posible aumento de las capacidades estadounidenses en España o el previsible traslado del Mando África de Estados Unidos desde Alemania a otra ubicación.



En cuanto al convenio bilateral en defensa, Casteleiro ha explicado que el próximo mes de mayo expiran los ocho años de vigencia pero que su propio articulado contempla una prórroga automática por un año si ninguna de las partes dice lo contrario, lo que no ha sucedido y por tanto seguirá vigente.



Además, ha asegurado a la senadora de Adelante Andalucía Pilar González Modino que el propósito del Ministerio de Defensa es contribuir al fomento del empleo en las zonas próximas a estas bases, en concreto a la instalación en Morón (Sevilla), pudiendo incluso ampliar la carga de trabajo asignada.



SIN NEGOCIACIONES SOBRE EL AFRICOM



En cuanto al traslado del Mando África, actualmente localizado en Stuttgart (Alemania), la 'número dos' de Margarita Robles ha afirmado que el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación por la que Estados Unidos haya manifestado su interés para que se ubique en España y por tanto no hay "negociaciones ni contactos al respecto".



Frente a esta postura, la senadora del PP María Teresa Ruiz-Sillero ha pedido al Ejecutivo que tenga una actitud "proactiva" e inicie los contactos diplomáticos "antes de que se adelanten otros países". Además, ha trasladado el apoyo del PP a esta instalación ante las suspicacias que el proyecto pudiera despertar en Unidas Podemos, socio de Gobierno.