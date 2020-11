España.-Economía.- Bruselas acusa a Amazon de abusar de información confidencial de empresas que utilizan su plataforma

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha acusado formalmente este martes a la multinacional estadounidense Amazon de haber utilizado en su propio beneficio información confidencial de empresas que utilizan la plataforma de ventas, violando de esta forma las reglas comunitarias de competencia.



En concreto, las autoridades comunitarias han enviado a la firma dirigida por Jeff Bezos un pliego de cargos en el que confirman las sospechas por las cuales iniciaron una investigación en profundidad en julio del año pasado. Se trata de un nuevo paso de un procedimiento que podría resultar en una multa si el gigante digital no resuelve las acusaciones de Bruselas.



"Debemos asegurar que el doble papel de las plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionan la competencia. La información sobre la actividades de terceros vendedores no debe utilizarse en beneficio de Amazon cuando ésta actúa como competidor de estos vendedores. Las condiciones de la competencia en la platataforma de Amazon deben ser justas", ha resumido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.



Además, Bruselas ha abierto un nuevo expediente contra Amazon por un posible "trato preferente" hacia sus propias ofertas minoristas y las de aquellos proveedores que utilizan sus servicios de logística y reparto.

