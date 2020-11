El uruguayo Sosa salva a Independiente en el empate ante Colón

En la imagen, Lucas Pusineri entrenador de Independiente. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 9 nov (EFE).- El portero uruguayo Sebastián Sosa, que fichó por Independiente en el último mercado de pases, detuvo este lunes un penalti en el tiempo añadido para que su equipo pudiera empatar 1-1 con Colón en el cierre de la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

Lo santafesinos se habían adelantado en el marcador con un tanto del delantero colombiano Wilson Morelo, a los 13 minutos, pero el Rojo consiguió la igualdad a los 89 minutos con un gol del defensa Lucas Rodríguez.

Minutos después, ya en el tiempo añadido, Sosa le atajó un penalti a Emanuel Olivera.

El uruguayo no solo contuvo el penalti arrojándose hacia su derecha sino que también se levantó rápido y tapó un segundo remate que podría haber significado la derrota de su equipo.

Con este resultado, el Rojo y Colón lideran el Grupo 2 con cuatro puntos cada uno.

Con una unidad quedaron Central Córdoba y Defensa y Justicia, que este lunes empataron 2-2.

Los cuatro goles fueron en la primera media hora.

Defensa y Justicia golpeó primero al minuto de comenzado el partido con un tanto de Braian Romero.

Juan Vieyra puso la igualdad a los cuatro, Marcelo Benítez volvió a adelantar a los visitantes a los nueve y Cristian Vega hizo el 2-2 a los 27.

También se enfrentaron este lunes Talleres y Lanús, que empataron 1-1.

Franco Orozco anotó para el Granate a los 38 minutos y el triunfo parecía asegurado, pero en el tiempo añadido Carlos Auzqui, que había ingresado cerca del final del segundo tiempo, puso el 1-1 definitivo.

Este resultado deja a Talleres segundo de Grupo 4 con cuatro puntos, dos menos que Boca Juniors, y a Lanús tercero con solo una unidad.

Newell's Old Boys es colista tras perder sus dos partidos.

RESULTADOS DESTACADOS

En esta segunda jornada, Boca Juniors consiguió su segunda victoria al vencer a Newesll's Old Boys por 0-2 con goles de Carlos Tevez y Lisandro López.

River Plate sumó sus primeros tres puntos al vencer a Rosario Central por 2-1 con tantos de Nicolás De la Cruz y Lucas Pratto.

Gimnasia y Esgrima La Plata continúa como líder del Grupo 4 tras empatar 1-1 ante Vélez sin su entrenador, Diego Maradona, que continúa internado.

Racing Club, considerado uno de los candidatos a ganar este torneo, perdió su segundo partido al caer por 2-0 ante Unión de Santa Fe.

MODALIDAD DEL TORNEO

Este nuevo campeonato lo disputan 24 equipos divididos en seis zonas.

Tras dos partidos ante cada rival, los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeón de Copa 2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.

LOS QUE POR AHORA AVANZAN DE RONDA

A falta de cuatro fechas para el final de esta primera instancia, por ahora se clasifican a la siguiente fase Atlético Tucumán, Unión, Colón, Independiente, Banfield, Rosario Central, Boca Juniors, Talleres, San Lorenzo, Aldosivi, Gimnasia y Huracán.

De momento quedan fuera Arsenal, Racing Club, Central Córdoba, Defensa y Justicia, River Plate, Godoy Cruz, Lanús, Newell's, Argentinos, Estudiantes, Vélez y Patronato.

La tercera jornada comenzará el viernes y varias equipos sufrirán bajas por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.