El paro siguió bajando en septiembre en la OCDE, sobre todo por América

París, 10 nov (EFE).- La tasa de paro en el conjunto de la OCDE siguió bajando en septiembre como lo venía haciendo desde el mes de junio hasta el 7,3 % de la población activa, una décima menos que en agosto, en buena medida por las caídas de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

El desempleo bajó cinco décimas respecto a agosto en Estados Unidos al 7,9 %, tres décimas en México al 4,7 %, seis en Colombia al 16,6 % y hasta 1,2 puntos en Canadá al 9 %, indicó este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La tendencia a la baja se ha mantenido en octubre en Estados Unidos, hasta el 6,9 % de la población activa.

El descenso del desempleo en esos países se explica en gran medida por la vuelta al trabajo de cientos de miles de personas que se habían visto afectadas por el cierre de muchas actividades con los confinamientos y restricciones para contener la epidemia de coronavirus.

Allí no se han activado los mecanismos de actividad parcial (como los ERTE) que han permitido a millones de personas, sobre todo en Europa, evitar el desempleo pese a que se han visto obligados a suspender su actividad.

En la Unión Europea, la tasa de paro en septiembre se mantuvo estable en el 7,5 % y lo mismo ocurrió en la zona euro, con el 8,3 %.

No obstante, hubo también algunos descensos en Portugal (cuatro décimas al 7,7 %) o España (dos décimas al 16,5 %), compensados con aumentos en países como Francia (cuatro décimas al 7,9 %) o Irlanda (cuatro décimas al 5,4 %).

Pese a las citadas bajas en septiembre, los países con más desempleo de los países miembros de la OCDE eran Colombia (16,6 %) y España (16,5 %). No hay datos actualizados para ese mes sobre Grecia, que en agosto estaba en el 16,8 %.