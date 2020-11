El Instituto de Sanidad italiano advierte de una posible "situación incontrolada"

Genova. EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Roma, 10 nov (EFE).- El Instituto de Sanidad italiano (ISS) afirmó que existe la posibilidad de una epidemia incontrolada en todo el territorio si se continúan registrando el aumento de los contagios y la saturación de los hospitales, en su último informe sobre el estado de la pandemia.

Por otra parte, el Gobierno incluyó a otras cinco regiones en la zona naranja, que incluye nuevas restricciones, y en las próximas horas se tomará una decisión sobre Campania, cuya capital es Nápoles cuyos administradores han pedido ser incluidos en la zona roja.

Mientras que algunos medios de comunicación adelantan hoy que el Gobierno estaría pensando en un confinamiento nacional si no bajan los contagios en los próximos días.

"En la semana de seguimiento todas las Regiones se clasifican en alto riesgo de una epidemia incontrolada en el territorio o en riesgo moderado con alta probabilidad de progresar en alto riesgo en próximas semanas", escribió el ISS.

El ISS subraya el empeoramiento de la situación epidemiológica en todas las regiones y sobre todo destaca Lombardía con un índice Rt de contagio de 2,08, seguida por Basilicata con un Rt de 1,99 y Piamonte con 1,97.

Entre las principales preocupaciones está la de los centros sanitarios, pues existen "situaciones criticas de los servicios locales y umbrales críticos de ocupación de los servicios hospitalarios en todas las regiones".

El Instituto de Sanidad recomienda "una drástica reducción de las interacciones físicas entre las personas con el fin de aliviar la presión sobre los servicios sanitarios. Es fundamental que la población evite todas las ocasiones de contacto con personas ajenas a su hogar que no sean estrictamente necesario y quedarse en casa el mayor tiempo posible".

Como todos los lunes, debido a la bajada del número de test, descendieron los casos a 25.271 (7.000 menos en 24 horas).

Durante la madrugada, el ministerio de Sanidad decretó que otras cinco regiones pasaran a la zona naranja a partir de mañana y la provincia autónoma de Bolzano se convertirá en zona roja, junto con Lombardía, Piamonte, Calabria y Valle de Aosta que ya lo son.

En la zona naranja, en cambio, ingresa Los Abruzos, Basilicata, Liguria, Toscana y Umbría, que se unen a Apulia y Sicilia.

En esta zona naranja, los restaurantes y bares están cerrados durante todo el día y por el momento las tiendas permanecen abiertas y se permite la circulación dentro de un municipio, pero no se permite salir de la localidad de residencia. EFE

