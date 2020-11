El BCIE: Reconstruir Honduras, enorme tarea que requiere el apoyo de donantes

El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi. EFE/Javier Liaño/Archivo

Tegucigalpa, 10 nov (EFE).- La reconstrucción de Honduras tras el paso de la depresión tropical Eta, que suma 57 muertos, es una tarea "bastante grande" que requiere la coordinación del Gobierno y organismos donantes, dijo este martes el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi.

En una rueda de prensa virtual, Mossi aseguró que el Gobierno está consciente de que la recuperación de los daños ocasionados por Eta es "una tarea bastante grande, demandante de recursos, por lo que es necesario llevar a cabo una coordinación entre donantes".

Sin embargo, señaló que las condiciones de Honduras con respecto al paso del devastador huracán Mitch (1998) y la depresión Eta han "cambiado muchísimo y probablemente Honduras no va a acceder tan fácilmente a fondos de donación como accedió hace 22 años".

"Yo esperaría algún tipo de comunicación conjunta, particularmente del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y el BCIE, dándole el respaldo al Gobierno en este esfuerzo de reconstrucción", explicó Mossi.

El presidente ejecutivo del organismo regional señaló que el BCIE está a la espera de un reporte oficial de los daños que dejó Eta en Honduras, país que hasta ahora reporta 57 muertos y más de 1,8 millones de personas afectadas.

"No se trata solo de reponer infraestructura, sino de hacerla mejor", subrayó Mossi, quien dijo además que espera que el BID o el Banco Mundial asuman el liderazgo para apoyar a Honduras, país que tiene acceso a 450 millones de dólares al año del BCIE.

BCIE FINANCIARÁ CON FONDOS DE COREA DEL SUR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

El presidente del BCIE dijo que el banco centroamericano está "dispuesto" y tiene los recursos para apoyar al Gobierno de Honduras y el sector privado en la recuperación tras el paso de Eta.

"El Gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, no tiene la capacidad fiscal para hacer todas estas obras que el país necesita", subrayó el alto ejecutivo del organismo financiero centroamericano.

Anunció además que el BCIE apoyará, con recursos de Corea del Sur, a Honduras en la realización de estudios de factibilidad en La Ceiba y Puerto Castilla (en el Caribe), y Puerto Lempira, en el departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, aunque no precisó para qué tipo de proyectos.

Mossi instó al Parlamento de Honduras, que lidera Mauricio Oliva, a aprobar un préstamo con el BCIE por 250 millones de dólares, recursos que pueden ser "aprovechados" por el país para atender los efectos de Eta, que ha dejado a más de 1,8 millones de personas afectadas.

HONDURAS TIENE "ESPACIO" PARA ENDEUDARSE

Resaltó que el Gobierno ha venido impulsando una "política de moderación del gasto bastante agresiva", por lo que Honduras, antes de Eta, era el segundo país de Centroamérica, por detrás de Guatemala, con "la mejor" macroeconomía, es decir, "con una prudencia fiscal realmente envidiable".

Honduras tiene una "ventaja", ya que posee el "espacio para endeudarse" para enfrentar la emergencia por Eta, señaló Mossi, quien dijo que espera que el Gobierno hondureño pueda "estimular" la inversión en represas y viviendas.

Insistió en que hasta ahora "no hay un dato del monto del daño, obviamente hay un lucro cesante agrícola que también va a ser duro".

HONDURAS HA RECIBIDO MÁS DE 226 MILLONES DE DÓLARES PARA COVID-19

Para atender la emergencia por la pandemia de la covid-19, el BCIE, con oficinas en toda Centroamérica, ha aprobado 550 millones de dólares a Honduras entre donaciones monetarias y en insumos y créditos al sector público, dijo la oficial del País del banco regional, Andrea Kafati.

De los 550 millones de dólares se han desembolsado 26,9 millones de dólares, de ellos 1,5 millones de dólares corresponden a donaciones de emergencia para atención de necesidad, explicó.

El BCIE también ha desembolsado 125 millones de dólares de los 350 millones que aprobó para la reactivación económica de Honduras, que en ocho meses de pandemia acumula 2.765 muertos y 100.573 personas contagiadas por la enfermedad, señaló Kafati.

El Banco Central de Honduras ha recibido 100 millones de dólares como parte de la línea de liquidez por 200 millones de dólares aprobada por el BCIE en abril pasado para fortalecer la posición del emisor hondureño en el marco de la crisis por el coronavirus, añadió.

El BCIE, con oficinas en toda Centroamérica, fue creado en 1960 como brazo financiero de la integración y el desarrollo de la región.